ドル円理論価格　1ドル＝159.23円（前日比+0.18円）

割高ゾーン：159.73より上
現値：159.65
割安ゾーン：158.74より下

過去5営業日の理論価格
2026/04/22　159.05
2026/04/21　158.63
2026/04/20　158.48
2026/04/17　158.70
2026/04/16　158.63

（注）ドル円理論価格とは？
Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。