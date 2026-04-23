23日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比162.2％増の1326億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同171.5％増の1072億円となっている。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＮＡＳＤＡＱ－１００ <2845> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５ <1369> 、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> 、半導体フォーカス日本株（ネットリターン）ＥＴＮ <163A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <2840> など56銘柄が新高値。ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００インバース <2842> 、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> 、ＮＥＸＴ 日経平均インバース <1571> など12銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＺＡＭ Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <533A> が8.53％高、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が8.03％高、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> が7.48％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> が6.21％高、ＮＥＸＴ ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> が6.18％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 医薬品 <1621> は5.10％安、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ベア ＥＴＮ <2039> は4.10％安、業界改革厳選ＥＴＦ地銀 <395A> は3.42％安、上場インデックスファンド日経銀行株１０ <540A> は3.29％安、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> は3.14％安と大幅に下落している。



日経平均株価が314円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金676億1700万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金343億800万円を大きく上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が93億9800万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が89億3500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が62億3700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が48億1800万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が36億3400万円の売買代金となっている。



株探ニュース