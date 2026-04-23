―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の4月21日から22日の決算発表を経て23日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<6653> 正興電 　　　　東Ｐ　　 -9.18 　　4/22　　　1Q　　　 25.30
<296A> 令和ＡＨ 　　　東Ｇ　　 -8.46 　　4/22　本決算　　　　8.32
<6146> ディスコ 　　　東Ｐ　　 -0.39 　　4/22　本決算　　　　　－

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした23日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。

株探ニュース