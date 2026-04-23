有明海で養殖される佐賀県産ノリの販売額が、４季ぶりに日本一を奪回することが確実になった。

２２日に最終入札会が開かれ、今季の販売額の累計は過去最高の２８５億１５８３万円となり、２位の兵庫を１００億円以上引き離し、１４億１４９０万枚だった販売枚数でも首位に立つ。種付け時期をこれまでで最も遅くするなど、海の環境の変化に対応するための取り組みが奏功した。（小林夏奈美）

兵庫を抑え

佐賀市の佐賀海苔（のり）共販センターで２２日にあった入札会。約６４万枚が出品され、買い付け業者が色や香りを確認していた。今季２０２５年度（昨年１１月〜５月）の累計は販売額が昨季より約５２億２２００万円、販売枚数も約４億５０００万枚増えた。佐賀県有明海漁業協同組合の中島光参事は「販売額と枚数の日本一を取り戻すことを期待している。（秋に収穫する）秋芽の順調な生育が過去最高額となった理由だと思う」と笑顔を見せた。

昨季まで３季連続で首位の兵庫県産は５月８日までに２回の入札を残しているが、同県漁業協同組合連合会は最終的な今季累計を約１７５億円、約１２億５０００万枚と見込む。担当者は「（逆転は）もう難しい」としている。

佐賀県有明海漁協などによると、海の状況の変化やノリ漁師の減少に伴い、全国的にノリの収穫量は減少傾向にある。品薄感が続き、単価は上がっている。佐賀県で枚数が過去最多の２２億５６００万枚だった１０年度に比べて今季は８億枚以上少ないが、額は５０億円余り上回った。

適温待ち

佐賀県産は２１年度まで１９季連続で額、枚数ともに全国トップだった。ただ、有明海では少雨による栄養塩不足や赤潮被害の影響でノリの色落ち被害が相次いだ。昨季まで３季続けて記録的な不作となった。

漁協では今季、ノリの種付け作業の解禁日を例年より約２週間遅い昨年１１月３日と決めた。海水温が養殖に適した２３度以下となるのを待ち、品質を高める狙いだった。漁期は短くなるが、漁師からも「種付けでは失敗できない」と反対の声はなかった。

佐賀市のノリ漁師佐々木成人さん（５７）は、海の状況について「前ほど質のいいノリは取れない。漁師が求める本来の海ではない」と語る。一方で、「売り上げは良かった。種付けを遅らせたのはいい判断だった」と振り返る。

漁場改善

漁協は漁場の改善にも取り組む。昨年１０月には、赤潮の原因となる植物プランクトンを食べるサルボウガイ７５０万個やアサリ６２万個を放流した。佐賀大の木村圭教授（藻類学）の研究室と連携し、人為的に植物プランクトンが発生する時期をずらし、漁期の赤潮発生を抑える方策も試した。木村教授は「今季のノリに効果があったのか、漁協と検証したい」と話す。

こうした事業に活用したのが国の給付金だ。有明海再生を巡り、国営諫早湾干拓事業（長崎県）で建設された潮受け堤防排水門の非開門を前提とした再生の動きを促すため、国は昨年度に交付金支給を開始。福岡、佐賀、長崎、熊本の４県の漁業団体などに１０年間、年１０億円が支給される。福岡有明海漁連も二枚貝を増やす事業を行っている。

中島参事は「佐賀のノリはおいしいと消費者に評価してもらいたい。今後も（漁場改善の）様々な取り組みを進めたい」と述べた。