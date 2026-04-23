昨年、西郷真央（24）が5人のプレーオフを制した海外メジャー今季初戦の「シェブロン選手権」（テキサス州メモリアル・パークGC=6811ヤード・パー72）が日本時間23日に開幕。日本勢は15人が参戦する。

【もっと読む】笠りつ子は「アラフォー」の悩み吐露…それでも女子プロは一日でも長く戦い続けてほしい

注目のひとりは「昨季ポイントランキング上位2人」の資格で出場する佐久間朱莉（23）だ。海外メジャーは昨年まで2年連続で全英女子に出場し、60位と予選落ち。3回目の挑戦となる今回は「年間女王」の看板を背負っているだけに恥ずかしいゴルフはできない。

「年間女王」の海外メジャー初挑戦で思い出すのは山下美夢有（23）だ。山下は2022年、公式戦2勝を含む5勝という強さを見せ、最年少で初戴冠。翌年も6月までに4勝を挙げ、ポイントランク1位で全米女子オープン（OP）会場のペブルビーチGLに乗り込んだ。しかし、2日目の18番パー5で「9」をたたくなど、79と大きく崩れ、通算9オーバー91位で予選落ち。海外勢との差を思い知らされた。

今季の佐久間は7試合で優勝1回、2位3回、3位1回。ポイントランク1位で米国開催のメジャーに初挑戦というのも、23年全米女子OPの山下と同じだ。

「山下との類似点は頭にないと思いますが」と、ツアー関係者がこう言う。

「年間女王として臨む大会ですから、予選落ちだけは避けたいでしょう。でも、佐久間はもっと大きなことを考えているはずです。昨年亡くなった師匠（尾崎将司）の教え子では、笹生優花と西郷が海外メジャーに勝っている。佐久間は年間女王を師匠に報告した際、メジャー優勝を約束した。それは国内の公式戦に勝つことですが、海外メジャー制覇は、重みや価値がケタ違いです」

関係者は続ける。

「佐久間は持ち球のフェードボールが安定しているし、アイアンのスピンコントロールも巧み。会場の砲台グリーンも上手く攻めるのではないか。海外試合だからといって臆するタイプではないし、ビッグタイトルゲットを心に秘めているはず。最低でも見せ場はつくりたいところです」

ちなみに、先輩「女王」はペブルビーチの洗礼を浴びた翌年、全米女子プロでは優勝を争い2位。パリ五輪は4位と健闘。ツアールーキーだった昨年は全英女子に優勝し、世界に名前と顔が知れるトッププロに成長した。亡き師匠に朗報を届けるに越したことはない。

初日はM・ジュタヌガーン（31）、H・ジュンミン（24）と23日7時15分（日本時間同21時15分）にスタートする。

◇ ◇ ◇

女子プロ界では若手の台頭が著しく、ベテラン勢は複雑な思いを抱えているのかもしれない。あの笠りつ子でさえ、「アラフォー」の悩みを吐露しているほどだ。そんな彼女たちにエールを送るのが、49歳まで第一線で活躍した塩谷育代プロ。いったいどのような言葉を贈るのか。●関連記事 【もっと読む】笠りつ子は「アラフォー」の悩み吐露 それでも女子プロは… も、ゴルフファンなら要チェックだ。