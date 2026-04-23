【仰天野球㊙史】名将野村監督の“栄光の終わり”を暗示した不吉な快挙…「明日につながらんよ」が現実に
【仰天野球㊙史】#49
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お江戸の桜が散り終えた頃の出来事だった。1998（平成10）年4月22日、神宮球場でのヤクルト-中日戦。初回にヤクルトが一挙13点を挙げた試合である。3本塁打を含む10打数連続安打という史上に残る猛攻だった。
当時は大きな話題になった一戦だったが、不吉な「13」は名将の誉れ高かった野村克也の“栄光の終わり”を暗示する点数ともいえた。この回は先頭打者の飯田哲也が二ゴロに倒れた後、猛打が始まった。
▽2番 真中満=中前打
▽3番 ライル・ムートン=四球
▽4番 古田敦也=右中間二塁打（1-1の同点）
▽5番 土橋勝征=中前打
▽6番 池山隆寛=四球
▽7番 馬場敏史=中前打
▽8番 度会博文=敬遠四球
▽9番 宮出隆自=左翼二塁打
（今中慎二KO、山田貴志に交代）
▽1番 飯田=中越え3点本塁打
▽2番 真中=右翼ソロ本塁打
▽3番 ムートン=左翼安打
▽4番 古田=四球
▽5番 土橋=右前打
▽6番 池山=左翼3点本塁打
この回、2打席目の馬場が中飛に倒れて終了した1イニング10打数連続安打の猛攻は当時、1936（昭和11）年の大阪（現阪神）に並ぶプロ野球タイ記録。1イニング13点は3度目の快挙だったのだが、選手のお祭り騒ぎをよそに、監督野村に笑顔はなかった。
「三回からは負け試合よ」
確かにスコアは……。
三回以降は中日が5得点、ヤクルトはわずか1得点。
「（勝因は相手先発の）今中の調子が悪かっただけ」
「ファームの試合だよ」
そうボヤいた野村は、続けた。
「（13点は）明日につながらんよ」
同年限りで退任、翌年以降の阪神、楽天でも…
ヤクルトは前年にリーグ優勝、日本シリーズも西武を倒して日本一に。野村の全盛時代だった。連覇を目指したのだが、この年は66勝69敗で4位に終わり、優勝した横浜に13ゲームの大差をつけられた。Aクラスの3位になったのは9月の1日だけで、あとは長い最下位を含めBクラスに低迷し、この年限りで退任の憂き目に遭った。
野村は翌年から阪神の監督に就任したものの3年連続最下位という屈辱を味わい、2006（平成18）年から指揮を執った楽天でも最初の年は最下位。その後も野村桜は咲くことなくユニホームを脱いだ。
「明日につながらない」 そう語った「13」は、やはり不吉な数字だった……。
（菅谷齊／東京プロ野球記者OBクラブ会長）