高市政権は21日、発足から半年を迎えた。高市首相の女房役である木原官房長官は「今の暮らしや未来への不安を希望に変え、『強い経済』をつくるとともに、強い外交・安全保障を構築するため果敢に働いてきた」と振り返ったが、よくもまあこんな歯の浮くような総括をしたものだ。

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自信の背景にあるのは、高い内閣支持率。報道各社の最新の世論調査によれば、大体5〜7割台の支持率をキープしている。ただ、毎日新聞の支持率53％も、読売新聞の同66％も内閣発足以来で「最低」。朝日新聞は支持理由のトップが「政策の面」から「他よりよさそう」に変化したことを受け、「消極的支持」の増加を指摘した。

それもそのはず。国民が求める「物価高対策」がまったく進んでいないからだ。

政権発足から物価高対策を「最優先」に掲げたが、ガソリン暫定税率廃止や「年収の壁」の見直しは、いわば石破前政権からの“引き継ぎ”で独自色に欠ける。イラン情勢を巡っては、原油・ナフサショックにおののく国民に「流通が目詰まりしているだけ」の一点張りだ。

どこが「果敢に働いてきた」のかサッパリだが、高支持率に浮かれていられるのも今のうち。高市首相にとっては、イラン戦争の長期化と円安がもたらすインフレ加速がアキレス腱となる。

「高市首相は自民党内でも官邸内でもコミュニケーション不足が目立ちます。孤立を深める中、よりどころは支持率だけ。支持率が落ちれば、あっという間に政権基盤が揺らぐ状態にあります。支持離れをもたらす最たる要因はインフレ。官邸は閣僚のスキャンダルよりも、物価高に神経をとがらせています。物価高対応に関しては直近の世論調査を見ても、『不十分』や『評価しない』が半数を占めていますからね」（自民党関係者）

国民の大半がカツカツの生活

日銀が20日公表した今年3月の生活意識アンケートによると、1年後に物価が「上がる」との回答は83.7％。物価高が続くとの見通しが根強く、現在の暮らし向きに関しては「ゆとりがなくなってきた」が53.4％を占めた。前回12月調査（57.2％）から微減したものの、いまだに国民の大半がカツカツの生活を強いられている。

「日銀は来週の金融政策決定会合で利上げを見送る公算が大きく、今以上に円安・物価高が進行する材料に欠きません。原油価格の高騰を受けて再開したガソリン補助金の予算は6、7月には枯渇すると言われています。7月は、ちょうど原油高騰の価格転嫁が顕在化するタイミングです。7月以降、もう一段、インフレが加速する懸念がある。内閣改造を7月に前倒しする話も出てきた。物価高が進み、改造人事が終わる7月ごろが政権にとっての鬼門でしょう」（前出の自民党関係者）

イラン情勢も高市政権も一寸先は闇だ。

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