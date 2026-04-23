イーロン・マスク氏が率いるアメリカのテスラが今年1月から3月期の四半期決算を発表し、増収増益となりました。

テスラが22日に発表した、今年1月から3月期の四半期決算で、売上高は前の年の同じ時期を16％上回る223億8700万ドル、日本円で3兆5700億円。純利益は17％上回る4億7700万ドル、およそ760億円で増収増益となりました。

前の年は、マスク氏の政治的発言をきっかけに不買運動が広がって販売不振がみられましたが、持ち直したかたちです。

テスラは今年1月、事業の軸足をEV＝電気自動車から自動運転やヒト型ロボットに移す方針を掲げました。

カリフォルニア州の工場では、生産を停止する高級EVの2車種の生産ラインをヒト型ロボット向けに置き換えるとしていて、この日はその転換作業を4月から6月期に始めると発表。

さらに、南部テキサス州でも将来的に年間1000万台規模のヒト型ロボットの生産を視野に入れ、準備を進めていると明らかにしました。

マスク氏は「今後、設備投資が大きく増加することが見込まれるが、将来の収益拡大のために正当化されると考えている」と話しています。