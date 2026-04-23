ガソリンスタンドで勧められた「添加剤」。入れたほうが”燃費”はよくなるのでしょうか？

添加剤とは何か

添加剤とは、ガソリンに混ぜて使用することでエンジン内部の状態を改善することを目的とした製品です。主な役割としては、燃焼効率の向上、インジェクターやバルブの洗浄、カーボンの除去、潤滑性の向上などが挙げられます。

エンジン内部は長期間使用することで徐々に汚れが蓄積し、燃料の噴射や燃焼効率が低下していきます。添加剤はこうした汚れに働きかけ、エンジンの状態を本来に近づけるサポートをするものです。



燃費が良くなる仕組み

添加剤によってエンジン内部の汚れが取り除かれると、燃料の霧化や燃焼状態が改善されます。その結果、エネルギー効率が向上し、同じ量のガソリンでもより効率よく走行できるようになる可能性があります。

特にインジェクターに汚れが蓄積している場合、燃料の噴射が不均一になり、燃焼効率が落ちることがあります。こうした状態が改善されることで、燃費の向上につながることがあります。



実際の効果はどれくらいあるのか

ただし、添加剤による燃費改善効果は車の状態によって大きく異なります。長期間メンテナンスされていない車や、走行距離が多くエンジン内部に汚れが溜まっている車では、一定の効果を感じることがあります。

一方で、新車や比較的新しい車では、もともとエンジン内部がきれいな状態に保たれているため、添加剤を使用しても大きな変化を感じにくいことが一般的です。燃費の改善幅も数％程度にとどまるケースが多く、「劇的に良くなる」といったことはほとんどありません。



コストとのバランスを考える

添加剤は1本あたり1000円～3000円程度するものが多く、頻繁に使用するとコストがかかります。仮に燃費が数％改善したとしても、その効果が添加剤の価格を上回るとは限りません。

そのため、「燃費を良くするために必ず入れるべきもの」というよりは、「エンジンの状態を整えるためのメンテナンスの一環」として考えるほうが現実的です。



効果的な使い方とは

添加剤を効果的に使うには、使用するタイミングが重要です。例えば、長期間使用している車や、最近燃費が落ちてきたと感じる場合には試してみる価値があります。

また、定期的に使うのではなく、数千km～1万kmごとに1回程度の使用にとどめることで、コストと効果のバランスを取りやすくなります。メーカーの推奨使用頻度を守ることも大切です。



注意点とよくある誤解

添加剤はあくまで補助的なものであり、車の不具合を根本的に解決するものではありません。例えば、エンジンの調子が悪い原因が部品の劣化や故障である場合、添加剤では改善できないケースもあります。

また、「入れるだけで燃費が大幅に改善する」といった過度な期待は禁物です。あくまでコンディションを整えるためのサポート役として考えることが重要です。



日常的な燃費改善のほうが効果的な場合も

燃費を改善したい場合、添加剤に頼るよりも日常的な運転や管理を見直すほうが効果的なケースも多くあります。例えば、急発進や急加速を避ける、一定速度を維持する、タイヤの空気圧を適正に保つといった基本的なポイントは、確実に燃費に影響します。

これらはコストをかけずに実践できるため、まずはこうした基本的な対策を優先することが重要です。



まとめ

ガソリン添加剤は、エンジン内部の汚れを除去し、状態を整えることで結果的に燃費改善につながる可能性があります。ただし、その効果は車の状態によって大きく異なり、必ずしもすべての車で実感できるわけではありません。

過度な期待を持たず、必要に応じてメンテナンスの一環として取り入れることが大切です。日常の運転習慣や車の管理と組み合わせることで、より効率的な燃費改善につながるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー