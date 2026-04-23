ツーハッチの消臭インナーで夏の悩み解決♡快適＆美しい新作登場

暑さが気になり始める季節、ファッションを思いきり楽しみたいのに汗ジミや透けが気になる…そんな悩みに寄り添う新作が、インナーブランドtu-hacciから登場しました。機能性と美しさを兼ね備えたアイテムで、初夏のおしゃれをもっと快適に♡日常からアクティブシーンまで活躍するラインナップに注目です。

見せない・響かせない優秀インナー

夏の悩みをスマートに解決してくれる「ブラを隠す汗取り消臭インナー」は、吸水速乾＆接触冷感加工でさらりとした着心地を実現。

背中までしっかりカバーする設計で、汗ジミがアウターに響きにくいのも魅力です。脇下には消臭シートを搭載し、気になるニオイ対策も抜かりなし。

さらに、ブラックとヌードピンクの血色カラー展開で透けにくく、トップスのシルエットを選ばない2種類の襟ぐり設計もポイント。サイズはS・M・L・XLと幅広く、自分に合った一枚が見つかります。

価格は1,980円（税込）～と手に取りやすいのも嬉しいポイントです♪

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紫外線対策も美しく叶える一着

日差しが強くなるこれからの季節に欠かせないのが、水陸両用ラッシュガード。UVカット率99.5％の高機能素材を採用し、紫外線からしっかり肌を守ります。

フェイスガード一体型デザインで顔周りまでカバーでき、サムホール付きで手元まで抜かりなく対策できるのが特徴です。

デザインは2タイプ。「ウエストギャザーtype」はスタイルアップを叶え、「ドローコードtype」はシルエット調整が可能。

どちらもヒップが隠れる丈感で体型カバーにも優れています。カラーはオフホワイト、モカ、ペールグリーン、ブラック、アイスグレーの5色、サイズはF。価格は5,380円（税込）です。

日常からレジャーまで幅広く活躍

今回の新作は、日常使いはもちろん、アウトドアやスポーツ観戦、旅行など幅広いシーンで活躍。特にラッシュガードは水陸両用なので、海やプールでもそのまま着用可能。

インナーと組み合わせることで、汗・紫外線対策をトータルで叶えてくれます。

紫外線は春先からピークを迎え、年間を通して肌に影響を与える存在。日常的な対策が今やスタンダードとなっています。※1※2

機能性アイテムを取り入れて、無理なく美しさをキープしたいですね。

※1 出典：気象庁HP「日最大UVインデックス(観測値）の年間推移グラフ」参照

※2 出典：気象庁HP「紫外線の経年変化」参照

夏のおしゃれをもっと自由に

機能性とデザイン性を兼ね備えた今回の新作は、夏の悩みを前向きに変えてくれる存在。汗や紫外線を気にせず、自分らしいファッションを楽しめるのが魅力です。

毎日のコーデにさりげなく取り入れて、快適さと自信をプラスしてみて♡この夏は、賢くおしゃれを楽しんでみませんか。