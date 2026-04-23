岩井明愛&千怜がチェスで勝負！ 真剣な眼差しで盤面を見つめる2人、勝負の行方は？
岩井明愛&千怜ツインズのスタッフが公式インスタグラムを更新。米国女子ツアー「JMイーグルLA選手権」の開催中に撮影した写真や動画を投稿した。
「JMイーグルLA選手権」で、岩井ツインズのオン&オフショット（全8枚）
最初はテーブルに向かい合って座った写真。真ん中にはチェス盤が置かれており、2人は真剣な眼差しで見つめている。スタッフは2人の新しい一面を紹介してくれた。さらに初日に6連続を含む7バーディ&1イーグルの「63」でロケットスタートを切った千怜がスコアカードを手に撮影に応じる姿や、明愛がピースをする姿を横から撮った写真、千怜が目をつぶって両手でピースをする姿を正面から撮った写真、地元の双子姉妹と一緒に撮った写真なども公開した。そして最後は、最終日にホールアウトした千怜へのインタビューで、自ら望んでマイクを握り千怜に質問を投げかける明愛の姿を動画で撮影していた。投稿を見た日本や海外のファンからは「インタビューアーあきちゃん サプライズありがとう」「That was a funny interview（面白いインタビューだったわ）」「チェスもやりゃ、ウクレレも弾いて、ダンス好き。何人分の人生を楽しんでいるんだ」「さぁチェスはどっちが勝つのかな」などのコメントが寄せられていた。本大会では初日をトップでスタートした千怜だったが、3日目にスコアを伸ばすことができずに7位タイ。明愛はコンスタントにスコアをまとめて13位タイでフィニッシュした。今週は今シーズン最初のメジャー大会「シェブロン選手権」に参戦する2人。昨年は西郷真央が優勝しているが、今年は岩井姉妹が制覇を狙う。ファンも「よーし！ 来週メジャー取りますか」と気合が入っていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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