軽いバットを使用するのはなぜ？ 年間王者狙う?川泰果、練習前の“6スイング”の目的【男子ツアーのヒトネタ！】

軽いバットを使用するのはなぜ？ 年間王者狙う?川泰果、練習前の“6スイング”の目的【男子ツアーのヒトネタ！】