頭皮マッサージで自律神経を整える！脳の血流がアップする頭皮マッサージのやり方とは【健康図解 毒出し】

頭皮マッサージで自律神経を整える！脳の血流がアップする頭皮マッサージのやり方

気持ちよい力でぐしゃぐしゃと

ドラマやアニメなどで、登場人物がイライラしたり悔しがったりしているときに、頭をかきむしるシーンをたまに見かけます。髪の毛をぐしゃぐしゃにし、ストレスを発散しているように見えますが、実は乱れた自律神経を整える効果もあるのです。ストレスにさらされているときや頭を使い過ぎてオーバーヒートしているときなどは、交感神経の働きが高まって自律神経のバランスが乱れ、緩めることができなくなっています。

すると、首や肩がガチガチにこって首から上の血流が悪くなり、頭もぼんやりして集中力もダウン。そんなときは、頭皮マッサージをしてみましょう。ツボの位置などは難しく考えなくても大丈夫。頭にはたくさんのツボが集中しているので、ゆっくり呼吸をしながら指の腹でぐしゃぐしゃともみほぐせばOKです。

気持ちいいと感じるくらいの力で、頭全体をマッサージ。それだけで、滞っていた頭皮の血行がスムーズになり、首や肩も心地よくほぐれてきます。自律神経もバランスをとり戻して気持ちも落ち着くことでしょう。頭皮マッサージには育毛効果もあるので、続けていると髪にツヤとハリが出てきます。

出典：『専門家がしっかり教える 健康図解 毒出し』工藤孝文