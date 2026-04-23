『アメトーーク！』大好評企画の第3弾！田村淳も登場「淳さん、いま革命を起こしましたね！」

4月23日（木）の『アメトーーク！』では、大好評企画第3弾「ついついネットで買っちゃう芸人」が放送される。

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スタジオには、田村淳、後藤輝基（フットボールアワー）、狩野英孝、山里亮太（南海キャンディーズ）、くっきー！（野性爆弾）、辻皓平（ニッポンの社長）というネットショッピングの達人が集結し、購入グッズを大公開する。

「心配り系にひかれる」という淳は、オシャレ祝儀袋などを買い集めてしまうという。しかし、買ったもののまったく使いこなせていない、まさに「なんで買ったんだろう」というアイテムも多いようで…。

一方、後藤は“推しメーカー”を発表。マグネットを駆使した収納グッズについて熱弁を振るう。さらに、海外からギターを取り寄せた際のエピソードも披露する。

山里は、歯磨きや耳かきなどの生活グッズを紹介。すると、淳がそれらのグッズの新たな使い方を発見。山里は「淳さん、いま革命を起こしましたね！」と大興奮だ。

また辻は、ついつい買いあさってしまう阪神タイガースのグッズを紹介。ファッションアイテムや貴重な限定グッズのほか、大量の“面白タオル”を披露する。すると、次から次に現れるタオルに、後藤が「フリップ芸みたい（笑）！」とツッコむ事態に。

そんななか、「自分の目利き力を試したい」というくっきー！は、ネットオークションで購入したグッズを紹介。スタジオでは、購入した金額と現在の価格を発表することに。果たして、くっきー！の目利き力やいかに。

そして前回に引き続き、狩野は自宅で楽しむエンターテインメントグッズを紹介。「好きな作品の世界に入りたい」と、劇中に登場する武器を購入しているというが、その開封動画を撮影した際に起きた悲劇も公開して…。

さらに、スタジオでも武器を手に妄想で編み出した技を実演する狩野に、MC側ゲストの川田裕美はちょっぴりあきれ顔だ。

ほか、「実はネットでポチってました!!」では、芸人たちの欲しいものを事前にネットで購入。

配送先に指定したテレビ朝日に届いた商品を開封することに。果たして、何が届いたのか？