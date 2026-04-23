エスユーエスはカイ気配スタート、ＡＩ事業に積極展開し上期業績上方修正

エスユーエス<6554.T>が大口買いに寄り付き商いが成立せずカイ気配スタートとなった。ＥＲＰコンサルティングや開発技術者の派遣業務を手掛けるほか、ＡＩ（ＸＲ）事業への積極展開が功を奏しＡＩエージェント関連などが成長ドライバーとなっている。エレクトロニクスや機械、化学、バイオとなど幅広い業界で顧客獲得が進んでいる。企業のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）導入の動きを取り込み、業績は会社側の想定以上に好調だ。



２２日取引終了後、２６年９月期上期（２５年１０月～２６年３月）業績の上方修正を発表しており、営業利益は従来予想の６億３４００万円から８億７０００万円（前年同期比７％増）に増額しており、これを評価する買いを呼び込んだ。利益拡大の背景は、派遣業務やＩＴ請負業務における売上総利益の増加と案件利益率の向上に加え、販管費発生のずれ込みなども反映された。なお、通期の営業利益予想は前期比１３％増の１３億６５００万円を見込んでおり、今回は予想を据え置いた。



出所：MINKABU PRESS