DCスタジオの新作映画『クレイフェイス』の邦題で10月30日に日本公開されることが決定。あわせてインターナショナル・ティザートレーラーとインターナショナル・ティザーポスターが公開された。

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DCスタジオが本格的にホラージャンルへ挑む本作は、『ウーマン・イン・ブラック 亡霊の館』『スピーク・ノー・イーブル 異常な家族』のジェームズ・ワトキンスが監督を務めるホラースリラー。ハリウッドの新進スターから復讐に取り憑かれた怪物へと転落していく一人の男の物語で、アイデンティティと人間性の喪失、歪んだ愛、そして科学的野心の闇が描かれる。

ゴッサム・シティのヴィランを演じるのは、『サスピション』のトム・リス・ハリス。そのほか、『ミッキー17』のナオミ・アッキー、『007／ノー・タイム・トゥ・ダイ』のデヴィッド・デンシック、『スパイラル：ソウ オールリセット』のマックス・ミンゲラ、『おみおくりの作法』のエディ・マーサンらが共演に名を連ねる。

公開された映像では、人間の“顔”が不気味に崩れ、溶け、別の“顔”へと変貌していく様子が。本作を象徴する“メルティング（溶解）ビジュアル”が強烈なインパクトで映し出されている。

（文＝リアルサウンド編集部）