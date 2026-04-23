あなたの”足の親指”は大丈夫？「痛風発作」が集中する3つの理由【医師監修】

痛風発作は特定の関節に起こりやすく、とりわけ足の親指の付け根に集中する傾向があります。この背景には身体の構造や血流、温度といった複数の要因が関係しています。本章では、なぜこの部位に発作が起こりやすいのかを解剖学的・生活習慣的な視点から解説し、リスクを理解する手助けをします。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

足の親指に痛風発作が起こりやすい理由

痛風発作の約7割は足の親指の付け根に発症するといわれています。なぜ特定の部位に集中するのか、そのメカニズムを理解しましょう。

解剖学的・生理学的な背景

足の親指の付け根、医学的には第一中足趾節関節と呼ばれる部位は、歩行時に体重の大部分を支える重要な関節です。この関節には常に物理的なストレスがかかるため、微細な損傷が生じやすく、そこに尿酸結晶が沈着しやすい環境が整っています。また、足は心臓から遠く、血流が比較的緩やかであるため、尿酸が溜まりやすい部位でもあります。さらに、足先は体温が低めであり、温度が低いと尿酸が結晶化しやすくなるという性質があります。これらの解剖学的・生理学的な要因が重なることで、足の親指の付け根は痛風発作の好発部位となっています。

日常生活での負荷と発作リスク

日常生活において、足の親指には想像以上の負荷がかかっています。歩行や走行、階段の昇降など、あらゆる動作で親指の付け根には体重が集中します。特に、窮屈な靴を履いている場合や、長時間立ち続ける仕事をしている場合には、この部位への負担がさらに増大します。負荷が繰り返されることで関節内の環境が変化し、尿酸結晶が形成されやすくなります。また、激しい運動や長距離歩行の後には、関節内の微小な損傷が生じることがあり、そこに尿酸が集まることで発作の引き金となることがあります。

まとめ

痛風発作は予兆を見逃さず、早期に対応することで重症化を防ぐことができます。足の親指のチクチクとした違和感や軽い痛みは、身体からの重要なサインです。これらの症状を感じたときには、生活習慣を見直し、必要に応じて医療機関を受診することが大切です。適切な治療と日常的な予防策を継続することで、痛風発作のリスクを大幅に減らし、快適な日常生活を維持することができます。予兆を感じたら自己判断で市販薬を飲み続けるのではなく、医療機関に相談しましょう。

参考文献

厚生労働省「アルコールと高尿酸血症・痛風」

厚生労働省「高尿酸血症」

日本生活習慣病予防協会「高尿酸血症／痛風」