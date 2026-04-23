「視野にギザギザした光」が見えたら？「閃輝暗点」の正体と片頭痛との関係【医師監修】

片頭痛の前兆として現れる「閃輝暗点」は、視野にギザギザした光が現れ、一部が見えにくくなる特徴的な視覚症状です。初めて経験する方は強い不安を感じることもありますが、そのメカニズムを正しく把握することが、冷静な対応への第一歩となります。ここでは、閃輝暗点の見え方の特徴と、脳内で起きている現象を詳しくご説明します。

監修医師：

田頭 秀悟（たがしゅうオンラインクリニック）

鳥取大学医学部卒業。「たがしゅうオンラインクリニック」院長 。脳神経内科（認知症、パーキンソン病、ALSなどの神経難病）領域を専門としている。また、問診によって東洋医学的な病態を推察し、患者の状態に合わせた漢方薬をオンライン診療で選択する治療法も得意としている。日本神経学会神経内科専門医、日本東洋医学会専門医。

閃輝暗点とは何か

閃輝暗点は片頭痛の前兆として現れる特徴的な視覚症状です。この現象を理解することで、適切な対応と不安の軽減につながります。

閃輝暗点の見え方と進行

閃輝暗点は、視野の一部にギザギザした光る線（閃輝）が現れ、その周辺が見えにくくなる（暗点）症状です。多くの場合、視野の中心付近に小さな光の点やぼやけから始まり、次第に拡大してジグザグやノコギリ状の光る図形へと発展します。この図形は「要塞型」と呼ばれることもあり、きらめきながらゆっくりと視野の周辺へ移動していきます。

症状の持続時間は通常5分から60分程度で、多くは20～30分以内に自然に消失します。片目だけに現れることもあれば、両目の同じ側の視野に現れることもあります。閃輝暗点の間は、読書や運転などの視覚を必要とする作業が困難になりますが、視力自体が損なわれているわけではなく、一時的な現象です。

閃輝暗点が起こるメカニズム

閃輝暗点は、脳の表面（大脳皮質）を電気的な波がゆっくりと伝わっていく「皮質拡延性抑制（ひしつかくえんせいよくせい）」という現象によって引き起こされます。これは、水面に石を投げたときに波紋がゆっくり広がっていくように、脳の神経細胞の興奮が毎分2～3ミリの速度でじわじわと移動していく現象です。この波が視覚野を通過する際に、視覚の異常が生じます。

皮質拡延性抑制は、脳内のイオン濃度の変化や神経伝達物質の放出によって起こります。この神経活動の変化が三叉神経系を刺激し、血管周囲に炎症性物質が放出されることで、その後の頭痛へとつながります。閃輝暗点自体は脳の血流低下による一時的な現象ですが、これが引き金となって血管の拡張と炎症が起こり、拍動性の頭痛が発生するのです。

まとめ

片頭痛は適切な治療によって、発作の頻度や重症度を大幅に軽減できる疾患です。予兆から閃輝暗点、嘔吐に至るまでの各段階を理解し、自分の症状パターンを把握することで、早期対処が可能になります。生活習慣の見直しと適切な薬物療法の組み合わせにより、片頭痛と上手に付き合いながら質の高い生活を送ることができます。症状が日常生活に支障をきたしている場合は、我慢せずに専門医療機関を受診し、自分に合った治療法を見つけることが重要です。片頭痛は決して「我慢すべき症状」ではなく、適切な医療介入によって管理できる疾患であることを理解し、積極的に治療に取り組みましょう。

参考文献

神経治療学会「頭痛の診療ガイドライン2021」

厚生労働省「頭痛について」

日本神経学会「頭痛診療のガイドライン」