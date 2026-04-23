国連で22日、グテーレス事務総長の後任を選ぶための公開討論が前日に続き開かれました。4人が立候補していて、後任は秋頃までに決まる見通しです。

国連では22日、今年末に任期を終えるグテーレス事務総長の後任を選ぶための公開討論の2日目が行われ、UNCTAD＝国連貿易開発会議のグリンスパン事務局長が登壇しました。

UNCTADグリンスパン事務局長

「私は激動の時代にこの組織を率いていくことができる。そのために平和・改革・未来の3つの優先課題に取り組んでいく」

グリンスパン氏はまた、「平和の使者として紛争が激化する前に行動し、10の提案を行う」と訴えた上で、国連の「改革者となる」と強調しました。

セネガル サル前大統領

「私は国連への信頼を回復し、国連が再び全ての人々のために成果を上げられるようにしたい」

次にセネガルのサル前大統領は、40年以上の公職経験をいかして国家間の「架け橋となる」と強調しました。また、合理化・簡素化・最適化を貫き、安全保障理事会を含む国連改革を進めると訴えました。

そのほか、チリのバチェレ元大統領とIAEA＝国際原子力機関のグロッシ事務局長も立候補しています。

次の事務総長は安全保障理事会が最終的に候補を1人に絞り、総会が任命します。秋頃までに決まる見通しで、拒否権を発動できる安保理の常任理事国の意向が鍵となります。