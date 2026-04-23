猫ちゃんはおうちにあるものをおもちゃにする天才。それは飼い主さんの持ち物でも一緒のようで…？

飼い主さんの腕についていた髪ゴムをおもちゃにして遊ぶ猫ちゃんの光景が、1万再生を超える話題に。飼い主さんの腕についているゴムを引っ張って遊ぶ猫ちゃんの光景には、「猫ちゃんってゴム好きですよね」「うちもやられますｗ」と共感の声が寄せられることとなりました。

【動画：腕につけていた『ヘアゴム』で遊び始めた猫→限界まで引っ張って……笑ってしまう展開】

飼い主さんの腕に付いていた髪ゴムを発見

Instagramアカウント『らてくん』に投稿されたのは、飼い主さんの腕についていた髪ゴムを弾いて遊ぶ猫ちゃんの光景。

その日、マンチカンのらて君は飼い主さんのところにやってくると、腕についていた髪ゴムに目を留めたそう。

紐状のもので遊ぶのが好きな猫ちゃんは多いですが、どうやららて君もそんな猫ちゃんのひとりだったご様子。飼い主さんの腕にあった髪ゴムを見たらて君は、それを口にくわえ始めたといいます。

限界まで髪ゴムを引っ張る光景にドキドキ

飼い主さんの手についている髪ゴムを口に咥えたらて君。その次にやることといえば…そう、ゴムを引っ張って離すこと！らて君は飼い主さんの手についた髪ゴムの端を口にくわえて引っ張ると、限界まで伸ばし始めたそう。

自分の手ではないものの、その光景を見ていると、なんだかドキドキしてきてしまいます。

そして、髪ゴムをピンと張った状態まで伸ばしたらて君は…躊躇無く口から放したそう！すると予想通り、髪ゴムはパチンと音を立てて飼い主さんの腕を弾くことに。

腕に鈍い痛みを感じつつも、猫ちゃんの楽しそうな姿を見た飼い主さんは、その様子をさらに見守ることにしたのでした。

楽しそうならて君のために痛みを我慢する飼い主さん

そんなドキドキの体験をすることになった飼い主さんですが、らて君は髪ゴムを引っ張る遊びが楽しかったようで、飼い主さんはそのあとも何度も髪ゴムに腕を弾かれることに。

らて君は髪ゴムを限界まで引っ張っては、パチンと音を立てて放す遊びを何度も繰り返していたといいます。

飼い主さんはというと、髪ゴムを引っ張られて痛みを感じていたものの、らて君が楽しそうに遊ぶ姿を見るため、ずっと耐えてくれていたそう。

そんな飼い主さんの犠牲を払いながら新しい遊びに夢中になるらて君の光景が、癒やしと温かな笑いを届けてくれることとなったのでした。

飼い主さんの腕についた髪ゴムを引っ張って遊ぶらて君の光景には、「永遠に終わらないｗ」「痛い痛い（笑）」「丸い輪っかが興味を引くのかな？」と感想が寄せられています。

Instagramアカウント『らてくん』では、そんな好奇心旺盛ならて君と、らて君想いな飼い主さんの愛情いっぱいの日々が投稿されていますよ。

らて君、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「らてくん」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。