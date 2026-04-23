『LOVED ONE』花村すいひ、ゴールデン・プライム帯ドラマ初出演【コメントあり】
俳優のディーン・フジオカが主演を務める、フジテレビ系水10ドラマ『LOVED ONE』（毎週水曜 後10：00）の第4話（5月6日）に花村すいひが出演することが発表された。
【動画】重要な手がかりが散りばめられた『LOVED ONE』本予告映像
第4話でMEJが向き合うのは、華やかな夜の街の裏に潜む、若者たちの壮絶な叫びだ。名村が演じるのは、事件の舞台となるキャバクラで働く黒服・村野尚樹（むらの・なおき）。渋江は強引な経営で知られ、遺体となって発見されるオーナー・栗山隼人（くりやま・はやと）を演じる。また、その店で働き、事件の行方を大きく左右するキャスト・柳原美幸（やなぎはら・みゆき）役に花村。栗山が経営する系列店のホストであり、事件現場の第一発見者となる三浦カイト（みうら・かいと）役には宮澤佑が決定した。
二つの“告白”の間に隠された、衝撃の真実をひもとく―。被害者である栗山が発見され、最初に疑われた美幸は、警察の調べに対し、震える声で自供を始める。奨学金返済のために夜の世界に身を投じた美幸だったが、実は栗山から暴力で支配されていたという。逃げ場を失った彼女は、「毒を盛り、首を絞め、水に沈めた」と供述。その内容は、現場の状況や解剖結果とも一致する。しかし、そこへ新たな容疑者として村野が現れ、「自分が殴り、首を絞めた」と名乗りを上げる。重なり合う二人の自供と、現場に残された不可解な痕跡。果たして、二つの「自供」の裏に隠された真実とは…！？
美幸役の花村は、オーディションを経て大抜てきされ、本作がゴールデン・プライム帯ドラマ初出演となる期待の新星。持ち前の透明感に加え、時折見せる底知れぬ危うさをまとい、追い詰められた女性を多面的に演じる。その震える声の裏側に、一体何を秘めているのか…。物語の核心を担う新星の怪演に注目だ。
本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。法医学専門チーム「MEJ（メディカルイグザミナージャパン）」のメンバーたちが、数々の難事件に挑んでいく。
◆花村すいひコメント
Q.本作のオファーを受け、撮影に参加してみて
「とにかく“うれしい”の一言に尽きます。これまでは主に舞台で活動してきましたが、映像作品に挑戦したいという気持ちは消えず、ずっとレッスンに励んできました。映像と舞台での演じ方の違いなどを表現するのに時間はかかりましたが、結果として『LOVED ONE』というステキな作品に出演させていただけることになり、本当にうれしかったです。また役作りとしては、”美幸の目的を失わない”を心に持ち続け挑みました。役的になるべく共演者の方とコミュニケーションをとらないほうがいいと思ったので、あまりお話はできませんでしたが、映像経験が少ない私に松山監督が、たくさんアドバイスをくださり、撮影後に褒めてくださったのがすごくうれしかったです」
Q.視聴者の皆さまへメッセージ
「見てくださる方の中には、美幸に共感できない、むしろ“何こいつ”と思われる方もいるかもしれません。ですが、この子にもこの子なりの人生があること、そして現実社会にも美幸のような気持ちを持っている子がいるということが伝われば、美幸を演じさせていただいた私自身とても幸せです」
【動画】重要な手がかりが散りばめられた『LOVED ONE』本予告映像
第4話でMEJが向き合うのは、華やかな夜の街の裏に潜む、若者たちの壮絶な叫びだ。名村が演じるのは、事件の舞台となるキャバクラで働く黒服・村野尚樹（むらの・なおき）。渋江は強引な経営で知られ、遺体となって発見されるオーナー・栗山隼人（くりやま・はやと）を演じる。また、その店で働き、事件の行方を大きく左右するキャスト・柳原美幸（やなぎはら・みゆき）役に花村。栗山が経営する系列店のホストであり、事件現場の第一発見者となる三浦カイト（みうら・かいと）役には宮澤佑が決定した。
美幸役の花村は、オーディションを経て大抜てきされ、本作がゴールデン・プライム帯ドラマ初出演となる期待の新星。持ち前の透明感に加え、時折見せる底知れぬ危うさをまとい、追い詰められた女性を多面的に演じる。その震える声の裏側に、一体何を秘めているのか…。物語の核心を担う新星の怪演に注目だ。
本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。法医学専門チーム「MEJ（メディカルイグザミナージャパン）」のメンバーたちが、数々の難事件に挑んでいく。
◆花村すいひコメント
Q.本作のオファーを受け、撮影に参加してみて
「とにかく“うれしい”の一言に尽きます。これまでは主に舞台で活動してきましたが、映像作品に挑戦したいという気持ちは消えず、ずっとレッスンに励んできました。映像と舞台での演じ方の違いなどを表現するのに時間はかかりましたが、結果として『LOVED ONE』というステキな作品に出演させていただけることになり、本当にうれしかったです。また役作りとしては、”美幸の目的を失わない”を心に持ち続け挑みました。役的になるべく共演者の方とコミュニケーションをとらないほうがいいと思ったので、あまりお話はできませんでしたが、映像経験が少ない私に松山監督が、たくさんアドバイスをくださり、撮影後に褒めてくださったのがすごくうれしかったです」
Q.視聴者の皆さまへメッセージ
「見てくださる方の中には、美幸に共感できない、むしろ“何こいつ”と思われる方もいるかもしれません。ですが、この子にもこの子なりの人生があること、そして現実社会にも美幸のような気持ちを持っている子がいるということが伝われば、美幸を演じさせていただいた私自身とても幸せです」