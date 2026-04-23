お散歩が大嫌いなペレくん。リードをつけられている最中、外に行かなくても済む方法をひらめいたようで…。あまりにも愛おしい手段とお姿が話題になっているのです。

思わず頬が緩んでしまう、微笑ましい光景は記事執筆時点で225万回を超えて表示されており、6.1万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：散歩が大嫌いな犬が『外に行かなくても済む方法』をひらめいて…子どものような『まさかの作戦』】

散歩が大嫌いな犬が『外に行かなくても済む方法』をひらめいて…

Xアカウント『@pelepeledog』に投稿されたのは、「ペレ」くんのとあるお姿。

飼い主さん曰く、ペレくんは『極度のお散歩嫌い』なのだそう。

あまりにも愛おしい光景に大反響

もちろんハーネスやリードを付ける等の準備に協力的なわけもなく…ソファの上でお腹を出しながら、グダグダと過ごしていたのだといいます。

どうしてもお散歩に行きたくないペレくん、色々と考えた結果…出かけなくても済む方法をひらめいた模様。

ソファでグダグダ、グズグズと過ごしていると思ったら、次の瞬間…ふとペレくんの方を見るとなんとその姿勢のまま『寝てしまっていた』というのです。

どうやら『寝てしまえば、お散歩に行かなくて良いのでは…』と、ひらめき、即座に行動に移したようです。

飼い主さん曰く一度起こしたものの、結局すぐに寝てしまったというペレくん。準備中に寝るという強硬手段をとるそのお茶目な行動は、多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「わんこの知能は3歳くらいあると聞きました。多分、一生懸命考えた結果のたぬき寝入り」「その強い意志に脱帽です」「寝れば散歩を回避できるという生存戦略に全振りした結果、準備中に夢の世界へ旅立つ姿が愛おしすぎるｗ」「賢すぎるｗ」などのコメントが寄せられています。

個性溢れる男の子の日常

2022年6月2日生まれのペレくんは、甘えん坊で個性溢れる男の子。飼い主さんのお散歩のお誘いは聞こえないフリをしたり、熟睡してみたり、堂々たる無視をしてみたり…と、日々さまざまな方法で応戦しているのだとか。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすペレくんのお姿は日々多くのユーザーにたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@pelepeledog」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。