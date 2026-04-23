田中碧が失点関与も…リーズは後半ATの劇的同点弾で価値ある勝ち点1

プレミアリーグ第34節が22日に行われ、ボーンマスとリーズが対戦した。前節、ウルヴァーハンプトンに快勝して残留争いから抜け出した15位のリーズはリーグ3連勝を目指してボーンマスのホームに乗り込んだ。この試合で田中碧はリーグ3試合連続でスタメン起用となった。アンドニ・イラオラ監督の今季限りでの退任および、来季からのマルコ・ローゼ氏の新監督就任が発表されたボーンマス。そのホームチームが気合十分で試合に入った中、序盤から劣勢を強いられたリーズ。中盤に入った田中は無難にボールを捌く一方、守備に終われる場面が目立った。

【動画】撃ち合いとなったボーンマスvsリーズ

前半はシュート1本に終わるなど割り切って守備的に戦ったリーズだったが、後半序盤に失点。60分、ボーンマスのセットプレーを撥ね返した流れから中盤でボールを受けた田中がマルコ・セネシに潰されてボールロスト。そのまま持ち上がられて正確なスルーパスを供給されると、これをエリ・ジュニア・クルピに冷静なフィニッシュでゴールネットへ流し込まれた。日本代表MFが絡む形で先手を奪われたリーズは直後に選手交代を行い前がかると、68分にロングスローの流れから相手DFのオウンゴールを誘って追いついた。その後は再びボーンマスペースで試合が進むと、85分には右サイドでタイラー・アダムスが強引に入れた右クロスをゴール前のライアンにワンタッチで流し込まれ、勝ち越しを許した。89分には田中がベンチへ下がりヨエル・ピローを投入し、前がかったリーズ。すると、ラストプレーとなった後半アディショナルタイム7分には右サイドからのロングスローの流れでボックス中央で相手クリアボールに反応したショーン・ロングスタッフが見事な右足ボレーシュートをゴール右隅に突き刺し、土壇場で再び同点に追いついた。そして、試合はこのままタイムアップを迎え、3連勝を逃したものの敵地から勝ち点1を持ち帰ったリーズは残留へまた一歩近づいている。【スコア】ボーンマス 2−2 リーズ【得点者】1−0 60分 エリ・ジュニア・クルピ（ボーンマス）1−1 68分 オウンゴール（リーズ）2−1 86分 ライアン（ボーンマス）2−2 90分＋7 ショーン・ロングスタッフ（リーズ）