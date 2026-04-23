田中碧が失点関与も…リーズは後半ATの劇的同点弾で価値ある勝ち点1
プレミアリーグ第34節が22日に行われ、ボーンマスとリーズが対戦した。
前節、ウルヴァーハンプトンに快勝して残留争いから抜け出した15位のリーズはリーグ3連勝を目指してボーンマスのホームに乗り込んだ。この試合で田中碧はリーグ3試合連続でスタメン起用となった。
アンドニ・イラオラ監督の今季限りでの退任および、来季からのマルコ・ローゼ氏の新監督就任が発表されたボーンマス。そのホームチームが気合十分で試合に入った中、序盤から劣勢を強いられたリーズ。中盤に入った田中は無難にボールを捌く一方、守備に終われる場面が目立った。
前半はシュート1本に終わるなど割り切って守備的に戦ったリーズだったが、後半序盤に失点。60分、ボーンマスのセットプレーを撥ね返した流れから中盤でボールを受けた田中がマルコ・セネシに潰されてボールロスト。そのまま持ち上がられて正確なスルーパスを供給されると、これをエリ・ジュニア・クルピに冷静なフィニッシュでゴールネットへ流し込まれた。
日本代表MFが絡む形で先手を奪われたリーズは直後に選手交代を行い前がかると、68分にロングスローの流れから相手DFのオウンゴールを誘って追いついた。
その後は再びボーンマスペースで試合が進むと、85分には右サイドでタイラー・アダムスが強引に入れた右クロスをゴール前のライアンにワンタッチで流し込まれ、勝ち越しを許した。
89分には田中がベンチへ下がりヨエル・ピローを投入し、前がかったリーズ。すると、ラストプレーとなった後半アディショナルタイム7分には右サイドからのロングスローの流れでボックス中央で相手クリアボールに反応したショーン・ロングスタッフが見事な右足ボレーシュートをゴール右隅に突き刺し、土壇場で再び同点に追いついた。
そして、試合はこのままタイムアップを迎え、3連勝を逃したものの敵地から勝ち点1を持ち帰ったリーズは残留へまた一歩近づいている。
【スコア】
ボーンマス 2−2 リーズ
【得点者】
1−0 60分 エリ・ジュニア・クルピ（ボーンマス）
1−1 68分 オウンゴール（リーズ）
2−1 86分 ライアン（ボーンマス）
2−2 90分＋7 ショーン・ロングスタッフ（リーズ）
前節、ウルヴァーハンプトンに快勝して残留争いから抜け出した15位のリーズはリーグ3連勝を目指してボーンマスのホームに乗り込んだ。この試合で田中碧はリーグ3試合連続でスタメン起用となった。
アンドニ・イラオラ監督の今季限りでの退任および、来季からのマルコ・ローゼ氏の新監督就任が発表されたボーンマス。そのホームチームが気合十分で試合に入った中、序盤から劣勢を強いられたリーズ。中盤に入った田中は無難にボールを捌く一方、守備に終われる場面が目立った。
日本代表MFが絡む形で先手を奪われたリーズは直後に選手交代を行い前がかると、68分にロングスローの流れから相手DFのオウンゴールを誘って追いついた。
その後は再びボーンマスペースで試合が進むと、85分には右サイドでタイラー・アダムスが強引に入れた右クロスをゴール前のライアンにワンタッチで流し込まれ、勝ち越しを許した。
89分には田中がベンチへ下がりヨエル・ピローを投入し、前がかったリーズ。すると、ラストプレーとなった後半アディショナルタイム7分には右サイドからのロングスローの流れでボックス中央で相手クリアボールに反応したショーン・ロングスタッフが見事な右足ボレーシュートをゴール右隅に突き刺し、土壇場で再び同点に追いついた。
そして、試合はこのままタイムアップを迎え、3連勝を逃したものの敵地から勝ち点1を持ち帰ったリーズは残留へまた一歩近づいている。
【スコア】
ボーンマス 2−2 リーズ
【得点者】
1−0 60分 エリ・ジュニア・クルピ（ボーンマス）
1−1 68分 オウンゴール（リーズ）
2−1 86分 ライアン（ボーンマス）
2−2 90分＋7 ショーン・ロングスタッフ（リーズ）
【動画】撃ち合いとなったボーンマスvsリーズ
📺無料LIVE配信中📺— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) April 22, 2026
ボーンマスがこじ開ける🔥
ボールを奪ったセネシが
完璧なラストパス⭐️
これをクルーピが沈めて
ホームチームがリード💪
【無料開放】
プレミアリーグ第34節 ボーンマス v リーズ
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1点を追いかけるリーズ💨
ゴール前の混戦から
最後はニョントのクロス
これがヒルに当たって
値千金の同点弾を得る🔥
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プレミアリーグ第34節 ボーンマス v リーズ
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試合終盤の勝ち越し弾🔥
右サイドからの難しいクロスに
途中出場のライアンが合わせる💥
土壇場でホームチームが
リードする展開に👀
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プレミアリーグ第34節 ボーンマス v リーズ
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劇的な幕切れ🔥— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) April 22, 2026
試合終了間際
ロングスローの流れから
リーズが同点に追いつく🤯
ロングスタッフの右足で
リーズが勝ち点を獲得👏
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プレミアリーグ第34節 ボーンマス v リーズ
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