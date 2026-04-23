ホワイトハウスの大統領執務室で撮影されたトランプ大統領の写真＝18日/Julia Demaree Nikhinson/AP/File

（CNN）トランプ米大統領は22日、イランとの戦争に「期限はない」と述べ、政治的配慮が自身の対応に影響を与えているとの見方を否定した。

米FOXニュースのマーサ・マッカラム氏とのインタビューで述べた。21日午後に延長した停戦や新たな和平交渉についても「時間的な切迫はない」と語った。

戦争はいつ終結するかとの質問に対し、トランプ氏は「期限はない」と述べ、急ぐ必要はないとの認識を示した。これまで同氏は、対イラン戦争は4〜6週間続くとの見通しを示していたが、現在はすでに7週目に入っている。

「中間選挙のために、私が戦争を終わらせたいと言う人もいるが、それは事実ではない」とトランプ氏は述べ、政権としては「米国民にとって良い合意を得たい」と言い添えた。

トランプ氏は、停戦期間を延長し、終了時期を明示しないまま、イランの港湾に対する米国の封鎖は継続すると表明した。一方で、交渉再開に向けた統一案を示すようイラン側に圧力をかけているが、CNNは21日夜の時点で、米政権側がイラン当局者からほとんど返答を得られていなかったと報じている。