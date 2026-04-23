3カ月ぶり先発復帰の久保建英はフル出場でMOMの活躍！…ソシエダはコパ優勝凱旋試合で敗戦
ラ・リーガ第33節が22日に行われ、レアル・ソシエダとヘタフェが対戦した。
先週末に行われたコパ・デル・レイ決勝でアトレティコ・マドリードを撃破し、コパのタイトルを獲得したソシエダ。その凱旋試合となった今回のホームゲームでは久保建英が今年1月19日のバルセロナ戦以来となるスタメン復帰を果たした。
アウェイチームがコパ王者を称えるパシージョで迎え入れる良いムードで幕を開けた一戦。入りはヘタフェが押し込む展開を作ったが、ソシエダが先にゴールへ迫る。
11分、ボックス内でアブデル・アブカルの腕にボールが当ると、VARの介入によってPKが与えられる。だが、キッカーのブライス・メンデスが右を狙って蹴ったシュートは右ポストを叩いて失敗に。
この先制機を逃した後はイーブンの展開の中で久保が正確なクロスやラストパスでチャンスを演出するなど存在感を示したが、チームは29分にDFジョン・ゴロチャテギのヘディングでのクリアミスが絶妙なループシュートの形で自軍ゴールネットに吸い込まれ、不運な形から先制を許した。
1点ビハインドで折り返した後半も攻撃が停滞する中、ラ・レアルの日本人MFが孤軍奮闘。右サイドから縦への仕掛けやカットインで個での打開を図れば、積極的にボールを引き受けて味方を活かすパスで何とかリズムを作ろうと腐心した。
その中でアンデル・バレネチェアやジョン・アランブルといった選手がフィニッシュの局面に顔を出したが、ファウルを辞さないヘタフェの堅守を前に明確な決定機を作り出すには至らなかった。
結局、試合はこのままタイムアップを迎え、枠内シュート0本のアウェイチームに屈したソシエダはコパ優勝の凱旋試合を落とし、2戦未勝利となった。
なお、久々フル出場となった久保はラ・リーガのマン・オブ・ザ・マッチに選出されるなど、個人としては上々の先発復帰戦となった。
【スコア】
レアル・ソシエダ 0−1 ヘタフェ
【得点者】
0−1 29分 オウンゴール（ヘタフェ）
先週末に行われたコパ・デル・レイ決勝でアトレティコ・マドリードを撃破し、コパのタイトルを獲得したソシエダ。その凱旋試合となった今回のホームゲームでは久保建英が今年1月19日のバルセロナ戦以来となるスタメン復帰を果たした。
アウェイチームがコパ王者を称えるパシージョで迎え入れる良いムードで幕を開けた一戦。入りはヘタフェが押し込む展開を作ったが、ソシエダが先にゴールへ迫る。
11分、ボックス内でアブデル・アブカルの腕にボールが当ると、VARの介入によってPKが与えられる。だが、キッカーのブライス・メンデスが右を狙って蹴ったシュートは右ポストを叩いて失敗に。
1点ビハインドで折り返した後半も攻撃が停滞する中、ラ・レアルの日本人MFが孤軍奮闘。右サイドから縦への仕掛けやカットインで個での打開を図れば、積極的にボールを引き受けて味方を活かすパスで何とかリズムを作ろうと腐心した。
その中でアンデル・バレネチェアやジョン・アランブルといった選手がフィニッシュの局面に顔を出したが、ファウルを辞さないヘタフェの堅守を前に明確な決定機を作り出すには至らなかった。
結局、試合はこのままタイムアップを迎え、枠内シュート0本のアウェイチームに屈したソシエダはコパ優勝の凱旋試合を落とし、2戦未勝利となった。
なお、久々フル出場となった久保はラ・リーガのマン・オブ・ザ・マッチに選出されるなど、個人としては上々の先発復帰戦となった。
【スコア】
レアル・ソシエダ 0−1 ヘタフェ
【得点者】
0−1 29分 オウンゴール（ヘタフェ）
【動画】久保建英が久々先発となったヘタフェ戦
まもなくキックオフ⚽️— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) April 22, 2026
コパ・デル・レイのタイトルを獲得し
勢いに乗るレアル・ソシエダ🏄
今日は久保建英が先発出場👏
🏆 ラ・リーガ第33節
⚔️ レアル・ソシエダ v ヘタフェ
📺https://t.co/ADJt33msob pic.twitter.com/4M7pP2n8Hq
先制はアウェイチーム🔥— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) April 22, 2026
左サイドからのクロスを
ゴロチャテギがクリア💥
しかし後ろに逸れたボールは
そのままゴールへ吸い込まれる👀
🏆 ラ・リーガ第33節
⚔️ レアル・ソシエダ v ヘタフェ
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最高のスタートとはならず…🤏— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) April 22, 2026
早い段階でPKを得た
ホームのレアル・ソシエダ💪
ブライス・メンデスのキックは
右ポストを叩き先制ならず👀
🏆 ラ・リーガ第33節
⚔️ レアル・ソシエダ v ヘタフェ
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🎊カップ戦の戴冠を祝福🎊— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) April 22, 2026
コパ・デル・レイで優勝し
凱旋試合となるこの一戦🏆
レアル・ソシエダの選手たちが
スペイン語で「花道」を意味する
パシージョで出迎えられる👏
🏆 ラ・リーガ第33節
⚔️ レアル・ソシエダ v ヘタフェ
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