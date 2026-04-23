3カ月ぶり先発復帰の久保建英はフル出場でMOMの活躍！…ソシエダはコパ優勝凱旋試合で敗戦

先制はアウェイチーム🔥 左サイドからのクロスを ゴロチャテギがクリア💥 しかし後ろに逸れたボールは そのままゴールへ吸い込まれる👀 🏆 ラ・リーガ第33節 ⚔️ レアル・ソシエダ v ヘタフェ 📺 https://t.co/ADJt33msob pic.twitter.com/V8ogtep0hh

最高のスタートとはならず…🤏



早い段階でPKを得た

ホームのレアル・ソシエダ💪



ブライス・メンデスのキックは

右ポストを叩き先制ならず👀



🏆 ラ・リーガ第33節

⚔️ レアル・ソシエダ v ヘタフェ

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