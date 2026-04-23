ディズニーランドで異例対応 早朝限りの『スター・ウォーズ』イベントでフルフェイス仮装が許可
東京ディズニーランドは、4月23日（木）から6月30日（火）までの期間限定で、『スター・ウォーズ』シリーズ最新映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を記念し、アトラクション「スター・ツアーズ：ザ・アドベン チャーズ・コンティニュー」で、最新作の主役マンダロリアンとグローグーが必ず登場する特別バージョンを実施。開催当日の開演前には約70名のファンが集まり、イベントをいち早く体験した。
【写真】「スター・ツアーズ」前にズラリ！ 早朝から東京ディズニーランドに集まったファン70名
■マンダロリアンのコスプレをした人が！
体験するたびにストーリーが異なるアトラクション「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」で、期間中、必ずマンダロリアンとグローグーからの通信を受けることのできる特別バージョンを実施する今回のイベント。
先行体験できる特別イベントには約70名のファンが参加し、中にはマンダロリアンのコスプレをした人やグローグーのぬいぐるみを持った人もいた。
東京ディズニーリゾートにおいては、「ディズニー・ハロウィーン」の指定期間以外で大人の全身仮装は許可されておらず、同期間中も「顔が分からなくなるメイクやアイテム」は認められていないため、開催時間内・開催イベントエリア内のみではあったが、マンダロリアンの全身仮装がかなうのは異例の対応だった。
さらにパークでは、同日から、「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」の世界観を感じられる宇宙旅行の思い出にぴったりなグッズが登場したり、4月23日（木）から5月10日（日）の間、キャストが「MAY THE 4TH BE WITH YOU」のフォトパネルをもってゲストを迎える企画も実施。
映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は5月22日（金）日米同時公開。5月4日（月）は：「スター・ウォーズの日」ということで、これから盛り上がりが大きくなっていきそうだ。
■マンダロリアンのコスプレをした人が！
体験するたびにストーリーが異なるアトラクション「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」で、期間中、必ずマンダロリアンとグローグーからの通信を受けることのできる特別バージョンを実施する今回のイベント。
先行体験できる特別イベントには約70名のファンが参加し、中にはマンダロリアンのコスプレをした人やグローグーのぬいぐるみを持った人もいた。
東京ディズニーリゾートにおいては、「ディズニー・ハロウィーン」の指定期間以外で大人の全身仮装は許可されておらず、同期間中も「顔が分からなくなるメイクやアイテム」は認められていないため、開催時間内・開催イベントエリア内のみではあったが、マンダロリアンの全身仮装がかなうのは異例の対応だった。
さらにパークでは、同日から、「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」の世界観を感じられる宇宙旅行の思い出にぴったりなグッズが登場したり、4月23日（木）から5月10日（日）の間、キャストが「MAY THE 4TH BE WITH YOU」のフォトパネルをもってゲストを迎える企画も実施。
映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は5月22日（金）日米同時公開。5月4日（月）は：「スター・ウォーズの日」ということで、これから盛り上がりが大きくなっていきそうだ。