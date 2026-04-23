「うそやろ？」「ショックすぎ」サッカー界に大激震 スペイン代表の18歳エースがPK成功直後に負傷、今季絶望の可能性「W杯間に合わないとかやめてくれよ」
現地時間４月22日に開催されたラ・リーガ第33節で、首位のバルセロナはセルタと対戦。１−０で勝利を収めた。
この試合でアクシデントが発生したのが40分だ。10番のスペイン代表FWラミネ・ヤマルがPKを決めた後、左足のハムストリングを痛めて倒れ込み、そのまま交代となったのだ。
スペイン紙『Mundo Deportivo』は、次のように報じている。
「初期検査の結果、彼は左ハムストリングを断裂しており、最低でも５週間は離脱する可能性があると示唆されている。そうなればラ・リーガの（今季の）出場は絶望的となり、ワールドカップ初戦への出場も危ぶまれる。負傷の全容を把握するため、木曜日にさらなる検査が行われる予定だ」
世界が注目する18歳エースの負傷に、インターネット上では次のような声が上がった。
「うそやろ？」
「まじで大丈夫か」
「W杯もあるし軽傷であってくれ」
「PK決めた直後に倒れるなんて心配」
「残念なニュース」
「信じられない」
「ヤマルの負傷がショックすぎてもう」
「PKで先制も、その直後に負傷は最悪すぎる」
「長くありませんように。ほんとに今ダントツでサッカーを見る喜びを与えてくれてる」
「神様仏様医療スタッフ様、どうかヤマルが長引かないようにお願いします。最悪W杯に間に合えば大丈夫ですので」
「W杯間に合わないとかやめてくれよ」
いまは軽傷であるのを祈るばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】PK成功後にピッチに倒れ込むヤマル
この試合でアクシデントが発生したのが40分だ。10番のスペイン代表FWラミネ・ヤマルがPKを決めた後、左足のハムストリングを痛めて倒れ込み、そのまま交代となったのだ。
スペイン紙『Mundo Deportivo』は、次のように報じている。
「初期検査の結果、彼は左ハムストリングを断裂しており、最低でも５週間は離脱する可能性があると示唆されている。そうなればラ・リーガの（今季の）出場は絶望的となり、ワールドカップ初戦への出場も危ぶまれる。負傷の全容を把握するため、木曜日にさらなる検査が行われる予定だ」
世界が注目する18歳エースの負傷に、インターネット上では次のような声が上がった。
「まじで大丈夫か」
「W杯もあるし軽傷であってくれ」
「PK決めた直後に倒れるなんて心配」
「残念なニュース」
「信じられない」
「ヤマルの負傷がショックすぎてもう」
「PKで先制も、その直後に負傷は最悪すぎる」
「長くありませんように。ほんとに今ダントツでサッカーを見る喜びを与えてくれてる」
「神様仏様医療スタッフ様、どうかヤマルが長引かないようにお願いします。最悪W杯に間に合えば大丈夫ですので」
「W杯間に合わないとかやめてくれよ」
いまは軽傷であるのを祈るばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】PK成功後にピッチに倒れ込むヤマル