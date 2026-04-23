PK成功後にピッチに倒れ込んだヤマル。(C)Getty Images

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　現地時間４月22日に開催されたラ・リーガ第33節で、首位のバルセロナはセルタと対戦。１−０で勝利を収めた。

　この試合でアクシデントが発生したのが40分だ。10番のスペイン代表FWラミネ・ヤマルがPKを決めた後、左足のハムストリングを痛めて倒れ込み、そのまま交代となったのだ。

　スペイン紙『Mundo Deportivo』は、次のように報じている。

「初期検査の結果、彼は左ハムストリングを断裂しており、最低でも５週間は離脱する可能性があると示唆されている。そうなればラ・リーガの（今季の）出場は絶望的となり、ワールドカップ初戦への出場も危ぶまれる。負傷の全容を把握するため、木曜日にさらなる検査が行われる予定だ」
 
　世界が注目する18歳エースの負傷に、インターネット上では次のような声が上がった。

「うそやろ？」
「まじで大丈夫か」
「W杯もあるし軽傷であってくれ」
「PK決めた直後に倒れるなんて心配」
「残念なニュース」
「信じられない」
「ヤマルの負傷がショックすぎてもう」
「PKで先制も、その直後に負傷は最悪すぎる」
「長くありませんように。ほんとに今ダントツでサッカーを見る喜びを与えてくれてる」
「神様仏様医療スタッフ様、どうかヤマルが長引かないようにお願いします。最悪W杯に間に合えば大丈夫ですので」
「W杯間に合わないとかやめてくれよ」

　いまは軽傷であるのを祈るばかりだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】PK成功後にピッチに倒れ込むヤマル

 