新日本プロレスは２１日、都内の事務所で５・４福岡国際センター「レスリングどんたく ２０２６」のメインイベントで対戦する「ＩＷＧＰヘビー級王者」カラム・ニューマンと挑戦者・鷹木信悟が調印式を行った。

ニューマンは、４・４両国国技館で辻陽太を破り「２３歳７か月」の史上最年少で最高峰を奪取した。会見で鷹木は「まずデビューの地である博多、大好きな街である博多でＩＷＧＰ戦をできることを光栄に思います。で、カラムについては素直に凄いと思いますよ。身長も高いし、若さもある、勢いもある、実力もある。それは俺も認めてます。ただ、やり方が気に食わねぇ。なんか反則まがいのことをしたり、セコンド使ったり、俺が一番腹立つのはあれなんだよ。前のユニットでも“ナイなんとか”ってヤツがやってたけど、リング上で唾を吐く。リングに全くリスペクトがないじゃない。あれは本当ね、ただただ不快だよ。非常に見ていて気に入らないね。まぁベルトに関しては俺もキッチリＩＷＧＰにはケジメをつけなければいけないと思っています、はい。まぁ世界ヘビーでは３代目を持っていた時期もありましたけど、ＩＷＧＰヘビーは手にしたことがない。なのに自動的に７５代目にね、記録されてるんで。まぁここはなんかハッキリしない、なんかスッキリしない部分が強いんで、しっかりこの手でチャンピオンから勝って奪いたいなって気持ちが強いですね。まぁ思い返せばＩＷＧＰ世界ヘビーの時もチャンピオンから勝ってなく、なんか選手権試合で勝ち取ったし、本当の意味でＩＷＧＰを奪取するためにはチャンピオンから勝たなければいけないなと思ってます。まぁカラム・ニューマン、２３歳。鷹木信悟、４３歳。彼はな、“ＭＡＫＥ ＷＡＹ”、まぁ道を作る男かもしんないけど、俺は“我道驀進”、“強引なマイ・ウェイ”を貫いてきた男だから。どっかのね、マスコミに彼が喋ってたけど、俺との試合はイージーな試合になるって言ってたな。カチンときたよ。まぁ吐いた言葉飲み込むなよ、この野郎。イージーかどうか試してみろよ。まぁ今回は凄くて、強くて、怖い鷹木信悟でそのベルトしっかり奪ってやるよ。以上です」と奪取を宣言した。

初防衛戦となるニューマンは鷹木に「ちょっと相応しい場があるんじゃないかな。喋りすぎだったんじゃないですか」と警告すると「自分が史上最年少でのＩＷＧＰヘビー級のチャンピオンになってこの部屋にいる。それをアナタが気に入らないのはよく分かっているけれども、この部屋にいる全員が気に入らないんじゃないのかな。タカギ、１０年、１５年前の当時の自分だったら、そんな唾を吐いてどうとかって、自分がやってることが嫌いだとか、まぁいくらでも言ってくれても良かったけど、ツジに勝った時の記者会見でも言ったと思う。試合に関しては何をしたって勝ってみせると。そして、金的をしようが介入があろうが、自分はこのベルトを獲得した。それは自分のマイ・ウェイであり、自分の闘い方である。タカギは元々自分のアイドルで、ずっとインディーズ時代からお前の闘いを追ってきたし、ずっと見てきた。今回、こうやってチャンピオンベルトを目の前にして、そしてお前はこのチャンピオンベルトに挑戦するかもしれないけれども、お前はこのベルトに触ることはできないはず。今回の試合も何をしたってマイ・ウェイでイスを使おうが金的をしようが、何をやってでも俺は勝ってみせる。“ＲＡＭＰＡＧＥ ＤＲＡＧＯＮ”、ちょっと軟弱になりすぎなんじゃないのかな？ そんな軟弱なＲａｍｐａｇｅ、自分に勝てるわけないよね。まぁ撮影とかがあって、このベルトで撮影して５分くらいは触れることがあるかもしれないけど、その触り心地がどうだったかを奥さんに教えてあげれば？ 実際に試合が終わって、このベルトを巻いているのは俺だし、泣き顔を見せるのはお前だよ。俺が防衛を成功させ、そしてそのフクオカの地でチャンピオンであること、そこにはなんの変わりもない」と防衛を確信していた。

◆５・４福岡大会全対戦カード

▼第０試合 １５分１本勝負

安田優虎 ｖｓ 中原大誠

▼ＮＪＰＷ ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ選手権試合 １５分１本勝負

王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ ｖｓ 挑戦者・チェーズ・オーエンズ

▼第２試合 ２０分１本勝負

松本達哉、田口隆祐 ｖｓ 永井大貴、外道

▼第３試合 ２０分１本勝負

本間朋晃、海野翔太 ｖｓ ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ‐Ｉｃｅ

▼第４試合 ３０分１本勝負

マスター・ワト、ＹＯＨ、タイガーマスク、矢野通、ウルフアロン ｖｓ 金丸義信、ＳＨＯ、ＤＯＵＫＩ、ドン・ファレ、成田蓮

▼第５試合 ３０分１本勝負

ミスティコ、エル・デスペラード ｖｓ 藤田晃生、ロビー・イーグルス

▼第６試合 ３０分１本勝負

タイチ、上村優也 ｖｓ ハートリー・ジャクソン、大岩陵平

▼第７試合 ３０分１本勝負

ロビー・エックス、石森太二、ドリラ・モロニー、辻陽太 ｖｓ ゼイン・ジェイ、ジェイコブ・オースティン・ヤング、フランシスコ・アキラ、ジェイク・リー

▼ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権試合 ６０分１本勝負

王者組・ボルチン・オレッグ、ＹＯＳＨＩ‐ＨＡＳＨＩ、後藤洋央紀 ｖｓ 挑戦者組・グレート‐Ｏ‐カーン、ＨＥＮＡＲＥ、ウィル・オスプレイ

▼ＩＷＧＰヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

王者・カラム・ニューマン ｖｓ 挑戦者・鷹木信悟

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