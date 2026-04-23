フジテレビが中継する「ＯＮＥ　ＳＡＭＵＲＡＩ　１」

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　世界最大の格闘技団体「ＯＮＥ　Ｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ」は２２日、２９日に有明アリーナで開催する「ＯＮＥ　ＳＡＭＵＲＡＩ　１」（試合開始・午後２時半）がフジテレビ系列全国ネットで試合当日の午後１０時から「Ｕ‐ＮＥＸＴ　ｐｒｅｓｅｎｔｓ　ＯＮＥ　ＳＡＭＵＲＡＩ　１　〜武尊引退試合　運命のリベンジマッチ〜」と銘打ち地上波放送が決定したことを発表した。

　同大会はメインイベントで元Ｋ―１三階級制覇王者の武尊がロッタン・ジットムアンノン（タイ）と対戦する。フジテレビは午後１０時から１１時２４分まで録画中継する。

　放送予定カードは、武尊とロッタンの一戦と「フライ級総合格闘技世界タイトルマッチ」若松祐弥　ＶＳ　アバズベク・ホルミルザエフ（ウズベキスタン）。「アトム級ムエタイ　世界タイトルマッチ」吉成名高　ＶＳ　ソンチャイノーイ（タイ）。「バンダム級キックボクシング世界タイトルマッチ」ジョナサン・ハガティー（イギリス）　ＶＳ　与座優貴の４試合となっている。

　同大会は「Ｕ‐ＮＥＸＴ」が独占ライブ配信する。

　◆４・２９有明全対戦カード

　▼メインイベント　フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦

ロッタン・ジットムアンノン　ＶＳ　武尊

　

　▼第１４試合　フライ級総合格闘技世界タイトルマッチ

若松祐弥　ＶＳ　アバズベク・ホルミルザエフ

　▼第１３試合　アトム級ムエタイ　世界タイトルマッチ

吉成名高　ＶＳ　ソンチャイノーイ

　▼第１２試合　バンダム級キックボクシング世界タイトルマッチ

ジョナサン・ハガティー　ＶＳ　与座優貴

　▼第１１試合　フェザー級キックボクシング

マラット・グレゴリアン　ＶＳ　海人

　▼第１０試合　アトム級総合格闘技

三浦彩佳　ＶＳ　澤田千優

　▼第９試合　バンダム級キックボクシング

秋元皓貴　ＶＳ　久井大夢

　▼第８試合　フェザー級キックボクシング

和島大海　ＶＳ　リカルド・ブラボ

　▼第７試合　アトム級総合格闘技

平田樹　ＶＳ　リトゥ・フォガット

　▼第６試合　フライ級総合格闘技

和田竜光　ＶＳ　伊藤盛一郎

　▼第５試合　ストロー級総合格闘技

山北渓人　ＶＳ　黒澤亮平

　▼第４試合　フライ級ムエタイ

士門　ＶＳ　ジョハン・ガザリ

　▼第３試合　ストロー級キックボクシング

黒田斗真　ＶＳ　田丸辰

　▼第２試合　フライ級キックボクシング

陽勇　ＶＳ　内藤大樹

　▼第１試合　バンダム級総合格闘技

永井奏多　ＶＳ　神部篤坊

　