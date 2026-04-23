世界最大の格闘技団体「ＯＮＥ Ｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ」は２２日、２９日に有明アリーナで開催する「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ １」（試合開始・午後２時半）がフジテレビ系列全国ネットで試合当日の午後１０時から「Ｕ‐ＮＥＸＴ ｐｒｅｓｅｎｔｓ ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ １ 〜武尊引退試合 運命のリベンジマッチ〜」と銘打ち地上波放送が決定したことを発表した。

同大会はメインイベントで元Ｋ―１三階級制覇王者の武尊がロッタン・ジットムアンノン（タイ）と対戦する。フジテレビは午後１０時から１１時２４分まで録画中継する。

放送予定カードは、武尊とロッタンの一戦と「フライ級総合格闘技世界タイトルマッチ」若松祐弥 ＶＳ アバズベク・ホルミルザエフ（ウズベキスタン）。「アトム級ムエタイ 世界タイトルマッチ」吉成名高 ＶＳ ソンチャイノーイ（タイ）。「バンダム級キックボクシング世界タイトルマッチ」ジョナサン・ハガティー（イギリス） ＶＳ 与座優貴の４試合となっている。

同大会は「Ｕ‐ＮＥＸＴ」が独占ライブ配信する。

◆４・２９有明全対戦カード

▼メインイベント フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦

ロッタン・ジットムアンノン ＶＳ 武尊

▼第１４試合 フライ級総合格闘技世界タイトルマッチ

若松祐弥 ＶＳ アバズベク・ホルミルザエフ

▼第１３試合 アトム級ムエタイ 世界タイトルマッチ

吉成名高 ＶＳ ソンチャイノーイ

▼第１２試合 バンダム級キックボクシング世界タイトルマッチ

ジョナサン・ハガティー ＶＳ 与座優貴

▼第１１試合 フェザー級キックボクシング

マラット・グレゴリアン ＶＳ 海人

▼第１０試合 アトム級総合格闘技

三浦彩佳 ＶＳ 澤田千優

▼第９試合 バンダム級キックボクシング

秋元皓貴 ＶＳ 久井大夢

▼第８試合 フェザー級キックボクシング

和島大海 ＶＳ リカルド・ブラボ

▼第７試合 アトム級総合格闘技

平田樹 ＶＳ リトゥ・フォガット

▼第６試合 フライ級総合格闘技

和田竜光 ＶＳ 伊藤盛一郎

▼第５試合 ストロー級総合格闘技

山北渓人 ＶＳ 黒澤亮平

▼第４試合 フライ級ムエタイ

士門 ＶＳ ジョハン・ガザリ

▼第３試合 ストロー級キックボクシング

黒田斗真 ＶＳ 田丸辰

▼第２試合 フライ級キックボクシング

陽勇 ＶＳ 内藤大樹

▼第１試合 バンダム級総合格闘技

永井奏多 ＶＳ 神部篤坊