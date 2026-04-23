東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7160　高値0.7176　安値0.7146

0.7205　ハイブレイク
0.7191　抵抗2
0.7175　抵抗1
0.7161　ピボット
0.7145　支持1
0.7131　支持2
0.7115　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5904　高値0.5923　安値0.5886

0.5960　ハイブレイク
0.5941　抵抗2
0.5923　抵抗1
0.5904　ピボット
0.5886　支持1
0.5867　支持2
0.5849　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3672　高値1.3675　安値1.3643

1.3716　ハイブレイク
1.3695　抵抗2
1.3684　抵抗1
1.3663　ピボット
1.3652　支持1
1.3631　支持2
1.3620　ローブレイク