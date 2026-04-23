東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7160 高値0.7176 安値0.7146
0.7205 ハイブレイク
0.7191 抵抗2
0.7175 抵抗1
0.7161 ピボット
0.7145 支持1
0.7131 支持2
0.7115 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5904 高値0.5923 安値0.5886
0.5960 ハイブレイク
0.5941 抵抗2
0.5923 抵抗1
0.5904 ピボット
0.5886 支持1
0.5867 支持2
0.5849 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3672 高値1.3675 安値1.3643
1.3716 ハイブレイク
1.3695 抵抗2
1.3684 抵抗1
1.3663 ピボット
1.3652 支持1
1.3631 支持2
1.3620 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7160 高値0.7176 安値0.7146
0.7205 ハイブレイク
0.7191 抵抗2
0.7175 抵抗1
0.7161 ピボット
0.7145 支持1
0.7131 支持2
0.7115 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5904 高値0.5923 安値0.5886
0.5960 ハイブレイク
0.5941 抵抗2
0.5923 抵抗1
0.5904 ピボット
0.5886 支持1
0.5867 支持2
0.5849 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3672 高値1.3675 安値1.3643
1.3716 ハイブレイク
1.3695 抵抗2
1.3684 抵抗1
1.3663 ピボット
1.3652 支持1
1.3631 支持2
1.3620 ローブレイク