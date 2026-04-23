２２日の米株式市場の概況、ＮＹダウ３４０ドル高 米イラン停戦延長が支援 ２２日の米株式市場の概況、ＮＹダウ３４０ドル高 米イラン停戦延長が支援

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２２日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比３４０．６５ドル高の４万９４９０．０３ドルと３日ぶりに反発した。トランプ米大統領がイランとの停戦を延長すると２１日に明らかにした。軍事衝突の終息への期待感が高まる形となり、主力株に買いが入った。ナスダック総合株価指数とＳ＆Ｐ５００種株価指数は最高値を更新した。



ボーイング＜BA＞やユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞が株価水準を切り上げたほか、オラクル＜ORCL＞が堅調。フィリップ・モリス・インターナショナル＜PM＞やＧＥベルノバ＜GEV＞、ボストン・サイエンティフィック＜BSX＞が大幅高となった。一方、ホーム・デポ＜HD＞やナイキ＜NKE＞が冴えない展開。ベスト・バイ＜BBY＞とソノコ・プロダクツ＜SON＞が急落した。



ナスダック総合株価指数は３９７．６０ポイント高の２万４６５７．５６と３日ぶりに反発した。アップル＜AAPL＞やマイクロソフト＜MSFT＞、アマゾン・ドット・コム＜AMZN＞がしっかり。アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞やマイクロン・テクノロジー＜MU＞が急騰し、サンディスク＜SNDK＞やアーム・ホールディングス＜ARM＞が値を飛ばした。半面、インテル＜INTC＞が値を下げ、ユナイテッド・エアラインズ・ホールディングス＜UAL＞が下値を探った。



出所：MINKABU PRESS