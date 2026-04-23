開催：2026.4.23

会場：Ｔモバイル・パーク

結果：[マリナーズ] 5 - 4 [アスレチックス]

MLBの試合が23日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとアスレチックスが対戦した。

マリナーズの先発投手はローガン・ギルバート、対するアスレチックスの先発投手はアーロン・シバーレで試合は開始した。

1回表、4番 タイラー・ソダーストロム 初球を打ってセンターへの犠牲フライでアスレチックス得点 SEA 0-1 ATH、6番 ジェフ・マクニール 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 SEA 0-2 ATH

1回裏、5番 ランディ・アロザレーナ 7球目を打ってレフトへの犠牲フライでマリナーズ得点 SEA 1-2 ATH

3回表、5番 ジェーコブ・ウィルソン 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでアスレチックス得点 SEA 1-3 ATH

3回裏、2番 カル・ローリー 6球目を打ってライトスタンドへのホームランでマリナーズ得点 SEA 2-3 ATH

6回裏、7番 ロブ・レフスナイダー 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでマリナーズ得点 SEA 3-3 ATH

7回裏、3番 フリオ・ロドリゲス 初球を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでマリナーズ得点 SEA 4-3 ATH

9回表、1番 ニック・カーツ 6球目を打ってセンターへのホームランでアスレチックス得点 SEA 4-4 ATH

9回裏、4番 ジョシュア・ネーラー 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 SEA 5-4 ATH

試合は5対4でマリナーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマリナーズのアンドレス・ムニョスで、ここまで3勝2敗3S。負け投手はアスレチックスのジョエル・クーネルで、ここまで0勝1敗4S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-23 08:08:12 更新