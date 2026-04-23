21日に発足から半年を迎えた高市内閣。年度をまたいだものの新年度予算を無事に成立させ、後半国会に臨む。そこで高市早苗首相の頭を悩ませる存在が、野党だけでなく与党のなかにも現れた。かつて高市首相と同じように安倍晋三元首相と近い女性議員として注目されていた稲田朋美氏だ。

稲田氏は、自民党内で再審制度見直しを盛り込んだ刑事訴訟法改正案について議論するなかで、法務省が党側に提示した改正案の内容に反発。この案では、再審開始決定に対する検察の抗告（不服申し立て）が維持されたままだったからだ。

静岡一家殺害事件で死刑判決となり、その後の再審で無罪が確定した袴田巌さんのケースでは、再審開始が決定しても検察が即時抗告したこともあり、無罪判決が出るまでに約10年かかった。

稲田氏はこうしたケースを問題視し、再審開始決定に対する検察の抗告を禁止するよう要求。6日に開かれた自民党の法務部会では、通常は形式的な挨拶のみに終わる「頭撮り」の場面で、「（法務省は）1ミリも私たち（自民党議員）の言うこと聞かないじゃないですか。（議員は）ほとんど抗告禁止じゃないですか」と叫んだのだ。

「稲田氏は弁護士資格を持っており、えん罪被害者救済に強い思いがある。『頭撮り』の場面で突然発言したのも、それまで何回も党内の議論で意見を言ってきたのに、法務省が全く聞き入れなかったから。パフォーマンスというより、信念からの行動だったようだ」（全国紙政治部記者）

要職から遠ざかるも久々に存在感

ただ、稲田氏のこの行動が、後半国会に臨む高市首相を悩ませることにもなりそうだ。

法務省は稲田氏らの反発を受け、検察の抗告を原則禁止する規定を法案に盛り込む方向だが、完全禁止ではないため、この案を自民党がそのまま受け入れるか、見通しは不透明だ。自民党と法務省が折り合えない場合、「拙速に議論すべきでない」と、今国会への法案提出見送りを求める声も党内にある。

刑事訴訟法改正案は、高市首相が国会で答弁する「重要広範議案」に指定されていたため、仮にこの法案の提出が見送られると、野党は別の法案で高市首相の答弁を求める可能性が高そうだ。その場合、新たな与野党間での調整が必要になるため、国会審議の日程にも影響しそうだ。

「ただでさえ参院では少数与党のため、こうした1つの法案の日程が狂うと、様々な審議に影響が出て、高市内閣のピンチを招きかねない。重要広範議案に指定されていた法案が国会に提出すらされないとなれば、高市首相にとって不名誉な『史上初』となってしまう」（同）

稲田氏は保守的な立ち位置を売りにしてきたが、数年前からLGBT当事者への理解増進に熱心に取り組み始めたことなどから、後ろ盾だった安倍氏に「稲田さんはどうしちゃったんだろうね」と突き放されるようになり、しばらく要職からも遠ざかっていた。

安倍氏に見限られた稲田氏が久々に存在感を発揮した「稲田の乱」が、安倍氏に目をかけられ続けていた高市首相の足元をすくうことになるかもしれない。

文/中村まほ 内外タイムス