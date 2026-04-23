「はみ出すストレスから解放！」「置くんじゃなくて身に着けるの？！」100均グッズ

セリアですごいアイテムを発見！PC作業にあると便利なリストレストなのですが、デスクに置かないんです。手首に付けることで、常に手首の下にリストレストを置くことができるスグレモノ。しかも仮眠枕としても使える2WAY仕様です。シンプルで使いやすいので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

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商品情報

商品名：マウス用リストレスト

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦50×横80mm

販売ショップ：セリア

JANコード：4978446064626

これ天才！デスクに置かないリストレスト

仕事や作業など、PCを使うときにあると便利なリストレスト。でも常に置いておくと場所を取るだけでなく、モノによってはズレて使いにくくなったりしますよね。

そこでおすすめしたいのがセリアの『マウス用リストレスト』。ぱっと見はシュシュのようにも見えますが…。

実はこれ、手首に直接つけるタイプのリストレストなんです！

リストレストにも仮眠クッションにもなる2WAY仕様！

ゴムバンドタイプで、窮屈さはありません。ふっくらとした柔らかい素材で、肌あたりがやさしいのもうれしいですね！

置くタイプのリストレストに比べて、『マウス用リストレスト』はどれだけ広範囲に動かしても常に手首の下にあるのが特徴。

しかも場所を取らないので、デスク上をスッキリとした状態にできます。

さらにうれしいのが、手の甲側にくるようにすることで仮眠用クッションにもできるという点。110円（税込）で2WAY仕様はありがたいですね。

今回はセリアで購入した『マウス用リストレスト』をご紹介しました。スモーキーなグレーで、オフィスでも使いやすいアイテム。小さいので家だけでなく、オフィスやコワーキングスペースなどにも持っていけますよ！

気になる方はぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。