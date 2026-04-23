100均マニアが惚れこんだ！「使い続けてもう３代目！」「他に浮気できなくなった」

100均スポンジの中でも終着点と呼んでも過言ではない、ダイソーの『オールウレタン3層スポンジ』。汚れ落とし・泡立ち・水切れの役割が分かれた3層構造に加え、ウレタンの絶妙な粘りで食器にしっかり密着。少量の洗剤でも豊かな泡が長持ちし、へたりにくい耐久性も魅力。リピート待ったなしの実力派です！

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商品情報

商品名：オールウレタン3層スポンジ

価格：￥110（税込）

入数：1個

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4549131684469

マニアが惚れ込む！ダイソーの優秀なスポンジをチェック

ダイソーのキッチン消耗品売り場で見つけた商品の中でも、結局これに戻ってくるのが、『オールウレタン3層スポンジ』。

さまざまなスポンジを試してきた人ほど、この使い心地に落ち着くという声も多く、筆者はすでに3代目をリピートするほど愛用しています。

最大の特徴は、役割の異なる3層構造。汚れをしっかり落とす層、泡立ちをキープする層、水切れを良くする層がそれぞれ機能し、洗い物の効率をしっかりサポートしてくれます。

特に少量の洗剤でもモコモコと豊かな泡が立ち、その泡がへたりにくいのは嬉しいポイント。早速使っていきましょう♪

タフでゴシゴシ使える！ダイソーの『オールウレタン3層スポンジ』

注目したいのがウレタン特有の粘り。食器のカーブや細かい部分にもぐにっと密着し、軽い力でも汚れを絡め取ってくれます。

スポンジのカラーは断然黒がおすすめ。以前は清潔感を重視して白を使っていましたが、カレーやケチャップなどの色移りが目立ちやすいという悩みがありました。

その点黒なら汚れが目立ちにくく、見た目の清潔感も長く保てるのが◎

また、表面のざらつきが手にフィットし、滑り止めの役割を果たしてくれるのも魅力。毎日の洗い物がストレスフリーになります。

また、目が粗い構造のおかげで水切れ・泡切れも非常に優秀です。

使用後にサッとすすぐだけで汚れや泡が落ちやすく、乾くのも早いため、ジメジメしがちなキッチンでも清潔に保ちやすくなっていますよ。

今回はダイソーの『オールウレタン3層スポンジ』をご紹介しました。

「これでいい」ではなく「これがいい」と思わせてくれるアイテム。まさに100均スポンジの終着点とも言える存在です。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。