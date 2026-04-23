「ひどい辱めを受けている」教育番組・タマ、人気アイドルとの集合ショットに反響！ 「目に光がない」
「存在しない教育番組」をコンセプトにしたオリジナルコンテンツ「教育番組」のスタッフが運営するX（旧Twitter）アカウントは4月21日、投稿を更新。公式キャラクター・タマと女性アイドルグループ・Juice=Juiceの集合ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】Juice=Juiceに囲まれるタマ
この投稿には「タマの頭になに書いてんだwwww」「誰に書かれたの？」「眉間に皺寄ってるのかと思ったらwwwww」「ひどい辱めを受けている」「目に光がない…」「そことそこ繋がることあんの！！？」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】Juice=Juiceに囲まれるタマ
「タマの頭になに書いてんだwwww」同アカウントは、ファッションメディア『JJ』（光文社）の創刊50周年イベント「JJ50th Anniversary Fest 2026」のオフショットを投稿。タマをJuice=Juiceのメンバーたちが囲んでいるショットです。タマの額にはなぜか「盛」という字が書かれています。心なしか、少し悲しそうです。
CANDY TUNEや藤原紀香さんとのショットも！また、22日には女性アイドルグループ・CANDY TUNEや俳優の藤原紀香さんとのショットも投稿。アーティストや著名人との異色の組み合わせが注目を集めています。気になった人は、ほかの投稿もチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)