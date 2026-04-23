【ひらがなクイズ】解けると快感！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントは最も早い電車
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、公共交通の運行から、日々の買い物でのやりとり、そして組織を管理する役割まで、社会生活に欠かせない3つの言葉を集めました。それぞれの言葉が使われるシーンを想像しながら、空欄に入る共通の2文字を考えてみてください。語彙の引き出しを整理して、頭の中をすっきりとさせてみましょう。
□□つ
□□らい
□□いにん
ヒント：その日のうちで、最も早い時刻に出る電車やバスなどの便。サービスや商品の対価として、お金を渡すこと。そして、旅館やレストラン、劇場などで運営の指揮を執る責任ある役職を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「しは」を入れると、次のようになります。
しはつ（始発）
しはらい（支払い）
しはいにん（支配人）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、移動、経済、管理という、私たちの暮らしを支える仕組みに関わる言葉がそろいました。普段何気なく目にしたり口にしたりしている言葉でも、このように一音ずつ分解して捉え直してみると、日本語の音のつながりが持つ不思議な法則性を発見できるのがこのパズルの醍醐味（だいごみ）です。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、公共交通の運行から、日々の買い物でのやりとり、そして組織を管理する役割まで、社会生活に欠かせない3つの言葉を集めました。それぞれの言葉が使われるシーンを想像しながら、空欄に入る共通の2文字を考えてみてください。語彙の引き出しを整理して、頭の中をすっきりとさせてみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□らい
□□いにん
ヒント：その日のうちで、最も早い時刻に出る電車やバスなどの便。サービスや商品の対価として、お金を渡すこと。そして、旅館やレストラン、劇場などで運営の指揮を執る責任ある役職を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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正解：しは正解は「しは」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「しは」を入れると、次のようになります。
しはつ（始発）
しはらい（支払い）
しはいにん（支配人）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、移動、経済、管理という、私たちの暮らしを支える仕組みに関わる言葉がそろいました。普段何気なく目にしたり口にしたりしている言葉でも、このように一音ずつ分解して捉え直してみると、日本語の音のつながりが持つ不思議な法則性を発見できるのがこのパズルの醍醐味（だいごみ）です。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)