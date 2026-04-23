人気SFサスペンスドラマ「X-ファイル」でミラー捜査官を演じたロビー・アメルが、ライアン・クーグラー監督によるリブート版への期待を語っている。

オリジナル版「X-ファイル」はFBI捜査官のフォックス・モルダー（デイヴィッド・ドゥカヴニー）とダナ・スカリー（ジリアン・アンダーソン）が超常現象にまつわる事件を追うドラマで、1993年から2018年にかけて全11シーズンと映画版2作が製作された。アメルはシーズン10＆11にミラー捜査官役で出演している。

米の取材でアメルはクーグラーの大ファンだと明かし、旧キャストとしてリブート版に対する「不安は一切ない」と語った。

「僕はライアン・クーグラーの大ファンなんです。彼は決して外さない。彼がクリス・カーターの承認を得ていて、ジリアン（・アンダーソン）がこの企画を本当に楽しみにしているなんて、素晴らしいことです。彼がどんな作品を作るのか、本当にワクワクしますね。まったく懸念はありません。」

また、シーズン8＆9でジョン・ドゲット捜査官役を演じたロバート・パトリックも、クーグラーが「どんな作品をつくるのか、（シリーズを）どんな方向に導いていくのかを楽しみ」とばかり。旧キャストの間でクーグラーへの信頼が非常に高いことがうかがえる。

リブート版は新たなキャラクターが主役となり、『TENET テネット』（2020）『イエスタデイ』（2019）のヒメーシュ・パテル、『ピアノ・レッスン』（2024）『ティル』（2022）のダニエル・デッドワイラーが演じる。実力は確かだが、性格のまったく異なる2人のFBI捜査官が、長らく閉鎖されていた未解明現象を扱う部署に配属され、思いがけない絆を築いていくストーリーだ。

製作総指揮はオリジナル版のクリエイターであるクリス・カーターと、クーグラーの製作会社Proximity Mediaのセヴ・オハニアン＆ジンジ・クーグラー。ショーランナーは「フレンズ＆ネイバーズ」（2025-）のジェニファー・エールが務める。

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