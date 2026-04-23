紀ノ国屋の母の日ギフトに注目♡和の美を纏う限定カステラ登場

大切な人へ想いを届ける母の日。上質で心に残るギフトを探している方におすすめしたいのが、紀ノ国屋から登場する限定カステラです。伝統の味わいと、日本らしい美しいパッケージが融合した特別な一品は、贈る側も贈られる側も心が満たされる仕上がりに。感謝の気持ちをそっと包み込む、特別感あふれるギフトをチェックしてみてください♡

和の美が詰まった特別ギフト

紀ノ国屋より登場する「カステラふたえ」は、京都・三源庵の人気商品を、日本橋の老舗和紙舗・榛原の千代紙箱に収めた特別仕様。

デザインは復刻柄「牡丹」と「丸紋花づくし」の2種類で、それぞれ4,298円（税込）で展開されます。

牡丹柄は、不老不死や富貴の象徴とされる花を大胆に描き、蝶が華やかさを添える上品な印象。

一方、丸紋花づくしは四季の花々が円形に咲き誇る優美なデザインで、人と人とのつながりを感じさせる温かみが魅力です。どちらも贈り物にふさわしい、物語性のある佇まいとなっています。

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こだわり素材の二層カステラ

中身の「カステラふたえ」は、京都宇治の抹茶を使用した生地と、北海道大納言小豆を練り込んだつぶ餡ベースの生地を重ねた二層仕立て。

ハーフサイズで約5切れ相当の食べやすいサイズ感も嬉しいポイントです。

異なる風味と食感が一口ごとに重なり合い、しっとりとした口当たりと奥行きのある甘みを楽しめます。素材は卵・砂糖・小麦粉とシンプルながら、職人の技術によって引き出された味わいは格別。

見た目だけでなく、味でもしっかりと満足感を与えてくれる逸品です。

母の日にぴったりの上品な贈り物

本商品は2026年4月24日（金）より順次販売開始。インターナショナル青山店やグランスタ丸の内店、大丸東京店など多数の店舗で取り扱われ、4月27日（月）以降はさらに展開店舗が拡大予定です。

数量限定のため、在庫がなくなり次第終了となります。また、物流状況や天候により販売が遅れる場合があるため、気になる方は早めのチェックがおすすめ。

特別な日の贈り物としてはもちろん、季節の手土産にもぴったりな一品です。

想いを包む、特別なひと箱を♡

美しい千代紙と職人仕立てのカステラが出会った、紀ノ国屋の限定ギフト。見た目の華やかさと上品な味わいは、母の日に「ありがとう」を伝えるのにぴったりです。

大切な人へ、心に残るひと箱を贈ってみてはいかがでしょうか。和のぬくもりが、やさしく気持ちを届けてくれます♡