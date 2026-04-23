見上愛さんと上坂樹里さん主演の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第４週「私たちのソサイエティ」の第20回が４月24日に放送予定です。

【写真】虎太郎や中村たちと楽しい時間を過ごすりん

連続テレビ小説114作目となる『風、薫る』は、明治期に看護師という職業の確立に貢献した大関和さんと鈴木雅さんをモチーフにしたバディドラマ。見上さん演じる一ノ瀬りんと、上坂さん演じる大家直美の2人が、患者や医師との向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがて“最強のバディ”になっていく物語。

りんの父・信右衛門を北村一輝さん、りんの母・美津を水野美紀さん、りんの妹・安を早坂美海さん。直美を見守ってきた牧師・吉江善作を原田泰造さん。“鹿鳴館の華”と呼ばれた貴婦人、大山捨松を多部未華子さんが演じます。

脚本は吉澤智子さん。主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの『風と町』。占い師の真風（まじ）役の研ナオコさんが、語りも務めます。原案は田中ひかるさんの『明治のナイチンゲール 大関和物語』（中央公論新社刊）。

＊以下４月24日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

環（宮島るかさん）を無事に取り戻したりん（見上愛さん）。

久しぶりに虎太郎（小林虎之介さん）一家や、中村（小林隆さん）と楽しい夜を過ごした後、東京へ帰ってきた。

改めて、りんは美津（水野美紀さん）に、環を育てるためにトレインドナースになる決意を伝える。

しかし、美津は、「一ノ瀬家の娘なら」と、横浜の老舗の造り酒屋からりんに縁談が来ていると告げる。