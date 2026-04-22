多次元制御機構よだか書き下ろしの新曲「スターダスト・エウレカ」が流れる、TVアニ メ『また殺されてしまったのですね、探偵様』ノンクレジットオープニング映像公開！

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多次元制御機構よだかが新曲「スターダスト・エウレカ」を書き下ろした、TVアニメ『また殺されてしまったのですね、探偵様』のノンクレジットオープニング映像がTBSアニメ公式YouTubeチャンネルで公開された。

TVアニメ『また殺されてしまったのですね、探偵様』はボカロPとしての顔も持つ、小説家てにをはが執筆したミステリー小説をアニメ化した作品で、TBSほかで放送中。公開されたノンクレジットオープニング映像は、「スターダスト・エウレカ」の軽快なメロディーに合わせて個性豊かなキャラクターが次々と現れるなか主人公たちが優雅に踊るシーンが印象的な、コミカルな仕上がりになっている。

多次元制御機構よだかは7月1日に初のフルアルバムのリリースが決定しており、「スターダスト・エウレカ」も収録される。現在アルバムの予約を受付中。早期予約特典や法人別予約特典など詳細はレーベルサイトでご確認を。

●作品情報

TVアニメ『また殺されてしまったのですね、探偵様』



毎週木曜日深夜1時58分〜TBSにて放送中

毎週金曜日夜11時30分〜BS11にて放送中

毎週木曜日 深夜2時30分〜dアニメストア・U-NEXT・アニメ放題にて先行配信

●配信情報

OPテーマ

多次元制御機構よだか デジタルシングル

「スターダスト・エウレカ」

配信中

配信リンクはこちら

https://TF.lnk.to/MCMyodaka_StardustEureka

●リリース情報

多次元制御機構よだか 1st Full Album

7月1日発売

予約はこちら

https://TF.lnk.to/MCMyodaka_1stAL

【初回生産限定盤（3CD）】

品番：TFCC-81194〜81196

価格：￥5,500（税込）

【通常盤（CD）】

品番：TFCC-81197

価格：￥3,300（税込）

早期予約特典

YDK-LOG(1) ※林によるアルバムを題材にした”クセの強い”セルフライナーノーツ

早期予約対象期間：2026年5月20日（水）23:59まで

法人別予約特典

タワーレコード（オンライン含む／一部店舗除く）：オリジナルピック

楽天ブックス：缶バッジ

セブンネットショッピング：サコッシュ

Amazon.co.jp：メガジャケ

応援ショップ：ポストカード

※上記オリジナル特典対象店舗は対象外となります。

※応援ショップ対象店舗は後日店名掲載いたします。

※特典は商品引き取り時のお渡しとなります。

※一部対象外の店舗もありますので、特典の有無に関しては直接、各店にお問い合わせください。

●イベント情報

DIALOGUE+ Festa!

2026年5月10日（日）Spotify O-EAST

出演：DIALOGUE＋ / 多次元制御機構よだか / パスピエ

O-Crest pre. 多次元制御機構よだか × cakebox

2026年5月18日（月）梅田Zeela

出演：多次元制御機構よだか / cakebox

そこに鳴る twoman tour「共鳴する vol.1」

2026年5月20日（水）梅田Zeela

出演：そこに鳴る / 多次元制御機構よだか

SOVA × CLUBQue presents「下北制御機構NIGHT、発進！！！」

2026年6月5日（金）下北沢CLUB QUE

出演：

[LIVE] 多次元制御機構よだか ｜throwcurve ｜少年キッズボウイ

[弾き語り] 林直大

[DJ] 林直大 ｜田淵智也 ｜鈴木浩之 ｜木暮栄一 (the band apart) ｜ ナカムラリョウ (throwcurve) ｜マスザワヒ

ロユキ ｜大仏ブラザーズ(ヨッシー／TKC)｜BtoB

[TALK] 林直大＆田淵智也

SAKAE SP-RING 2026

2026年6月6日、7日 愛知県

※出演日、時間は後日発表

TTT FRIENZY! vol.1

2026年6月12日（金）新潟GOLDEN PIGS RED STAGE

出演：多次元制御機構よだか / NELKE / 田淵智也と新潟(O.A.)

YATSUI FESTIVAL！2026

2026年6月21日（日）東京都

※会場、時間後日発表

JOIN ALIVE 2025

2026年7月19日（日）北海道 いわみざわ公園

※出演時間後日発表

MURO FESTIVAL 2026

2026年7月25日、26日 横浜赤レンガ倉庫 野外特設会場

※出演日、時間は後日発表

©2026/てにをは/KADOKAWA/またころ製作委員会

関連リンク

多次元制御機構よだかオフィシャルサイト

https://yodaka.space/

多次元制御機構よだか | TOY’S FACTORY

https://www.toysfactory.co.jp/artist/mcm_yodaka

TVアニメ『また殺されてしまったのですね、探偵様』 公式サイト

https://www.tbs.co.jp/anime/matakoro/