多次元制御機構よだか書き下ろしの新曲「スターダスト・エウレカ」が流れる、TVアニ メ『また殺されてしまったのですね、探偵様』ノンクレジットオープニング映像公開！
多次元制御機構よだかが新曲「スターダスト・エウレカ」を書き下ろした、TVアニメ『また殺されてしまったのですね、探偵様』のノンクレジットオープニング映像がTBSアニメ公式YouTubeチャンネルで公開された。
TVアニメ『また殺されてしまったのですね、探偵様』はボカロPとしての顔も持つ、小説家てにをはが執筆したミステリー小説をアニメ化した作品で、TBSほかで放送中。公開されたノンクレジットオープニング映像は、「スターダスト・エウレカ」の軽快なメロディーに合わせて個性豊かなキャラクターが次々と現れるなか主人公たちが優雅に踊るシーンが印象的な、コミカルな仕上がりになっている。
多次元制御機構よだかは7月1日に初のフルアルバムのリリースが決定しており、「スターダスト・エウレカ」も収録される。現在アルバムの予約を受付中。早期予約特典や法人別予約特典など詳細はレーベルサイトでご確認を。
●作品情報
TVアニメ『また殺されてしまったのですね、探偵様』
毎週木曜日深夜1時58分〜TBSにて放送中
毎週金曜日夜11時30分〜BS11にて放送中
毎週木曜日 深夜2時30分〜dアニメストア・U-NEXT・アニメ放題にて先行配信
●配信情報
OPテーマ
多次元制御機構よだか デジタルシングル
「スターダスト・エウレカ」
配信中
配信リンクはこちら
https://TF.lnk.to/MCMyodaka_StardustEureka
●リリース情報
多次元制御機構よだか 1st Full Album
7月1日発売
予約はこちら
https://TF.lnk.to/MCMyodaka_1stAL
【初回生産限定盤（3CD）】
品番：TFCC-81194〜81196
価格：￥5,500（税込）
【通常盤（CD）】
品番：TFCC-81197
価格：￥3,300（税込）
早期予約特典
YDK-LOG(1) ※林によるアルバムを題材にした”クセの強い”セルフライナーノーツ
早期予約対象期間：2026年5月20日（水）23:59まで
法人別予約特典
タワーレコード（オンライン含む／一部店舗除く）：オリジナルピック
楽天ブックス：缶バッジ
セブンネットショッピング：サコッシュ
Amazon.co.jp：メガジャケ
応援ショップ：ポストカード
※上記オリジナル特典対象店舗は対象外となります。
※応援ショップ対象店舗は後日店名掲載いたします。
※特典は商品引き取り時のお渡しとなります。
※一部対象外の店舗もありますので、特典の有無に関しては直接、各店にお問い合わせください。
●イベント情報
DIALOGUE+ Festa!
2026年5月10日（日）Spotify O-EAST
出演：DIALOGUE＋ / 多次元制御機構よだか / パスピエ
O-Crest pre. 多次元制御機構よだか × cakebox
2026年5月18日（月）梅田Zeela
出演：多次元制御機構よだか / cakebox
そこに鳴る twoman tour「共鳴する vol.1」
2026年5月20日（水）梅田Zeela
出演：そこに鳴る / 多次元制御機構よだか
SOVA × CLUBQue presents「下北制御機構NIGHT、発進！！！」
2026年6月5日（金）下北沢CLUB QUE
出演：
[LIVE] 多次元制御機構よだか ｜throwcurve ｜少年キッズボウイ
[弾き語り] 林直大
[DJ] 林直大 ｜田淵智也 ｜鈴木浩之 ｜木暮栄一 (the band apart) ｜ ナカムラリョウ (throwcurve) ｜マスザワヒ
ロユキ ｜大仏ブラザーズ(ヨッシー／TKC)｜BtoB
[TALK] 林直大＆田淵智也
SAKAE SP-RING 2026
2026年6月6日、7日 愛知県
※出演日、時間は後日発表
TTT FRIENZY! vol.1
2026年6月12日（金）新潟GOLDEN PIGS RED STAGE
出演：多次元制御機構よだか / NELKE / 田淵智也と新潟(O.A.)
YATSUI FESTIVAL！2026
2026年6月21日（日）東京都
※会場、時間後日発表
JOIN ALIVE 2025
2026年7月19日（日）北海道 いわみざわ公園
※出演時間後日発表
MURO FESTIVAL 2026
2026年7月25日、26日 横浜赤レンガ倉庫 野外特設会場
※出演日、時間は後日発表
©2026/てにをは/KADOKAWA/またころ製作委員会
関連リンク
多次元制御機構よだかオフィシャルサイト
https://yodaka.space/
多次元制御機構よだか | TOY’S FACTORY
https://www.toysfactory.co.jp/artist/mcm_yodaka
TVアニメ『また殺されてしまったのですね、探偵様』 公式サイト
https://www.tbs.co.jp/anime/matakoro/
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
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