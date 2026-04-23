25年ぶりの歓喜を呼んだ「ナカジマジック」。その背景にあった中嶋聡の「組織を強くする」マネジメント術とは!? ゴジキ氏の新刊『マネジメント術で読むプロ野球監督論』が解き明かす、名将たちの勝負哲学

ベストセラー『データで読む 甲子園の怪物たち』で緻密な分析力を見せつけた野球著作家・ゴジキ氏による最新刊、『マネジメント術で読むプロ野球監督論』が3月18日に発売！

『マネジメント術で読むプロ野球監督論』著：ゴジキ／光文社新書

「強いチームを作るための普遍的な方法は存在するのか――。」

組織を率いるリーダー、あるいは結果を求められるビジネスパーソンなら、誰もが一度は抱く問いではないでしょうか。野球界の歴史を紐解き、その答えのヒントを与えてくれる一冊が登場しました。

発売前から重版が決まり、発売後わずか1週間で3刷が決定。予約段階から大きな注目を集めている本書。ラブすぽでは、その中から名将たちの監督論を数回に分けて特別公開します！

今回は、万年Ｂクラスに沈んでいたオリックスを、就任わずか１年で25年ぶりのリーグ優勝へと導いた中嶋聡氏。一軍と二軍の垣根を取り払い、選手の適性を鋭く見抜く「ナカジマジック」の裏側に流れるマネジメント術を紐解きます。

オリックス・中嶋聡監督 ©産経新聞社

育てて勝つ改革者・中嶋聡 ――個を活かし、組織を強くする現場術

個を見て、全体を整える。中嶋は〝捕手の眼〞で選手一人ひとりの現在地を見極め、長所を伸ばす起用と明確なフィードバックで組織を再構築した。二軍では「送り出す場」、一軍では「勝ち切る場」と位置づけ、育成と結果を両立させる循環型のチーム運営を実現。攻撃では一気呵成の強攻策を基本にしつつ、状況によっては小技を織り交ぜ、投手陣には疲労を先読みした継投を徹底する。固定と変化のバランスを自在に操り、観察力と判断力でチームを蘇らせた。育成と勝利を融合させた新時代のマネジメント像を示した現場再建術を読み解く。

チームを育てる現場再建術

中嶋の指導者としての歩みは、07年に日本ハムで選手兼任バッテリーコーチに就任したところから本格的に始まった。選手登録を維持しながらも実質的にはコーチ業が中心で、非常時には自ら一軍マスクを被る〝保険捕手〞としてベンチを支えた。この「選手目線と指導者目線の両立」はその後のキャリアに決定的な影響を与える。投手や捕手の状態を肌で感じ取りながら助言を送り、必要であれば自らプレーで補うという姿勢は、後輩からの絶大な信頼につながった。

現役引退後の16～17年には、日本ハム球団のＧＭ特別補佐としてＭＬＢパドレスにコーチ留学。アメリカの合理的な選手起用、育成プランのつくり方、データに基づく技術指導を吸収したほか、外国人選手のスカウト業務にも携わる。この経験は、中嶋の指導哲学を、単に教えることから、戦力を最大化することへと転換させる大きな契機となった。さらに、トップダウンではなく選手の自主性を尊重するマネジメントの源泉ともなった。その後、18年に日本ハムの一軍バッテリー兼作戦コーチとして現場に復帰したが、同年オフに退団すると、翌年からは古巣オリックスの二軍監督に就任する。

オリックス復帰１年目の中嶋が率いる二軍は、若手を積極的に起用しながらもウエスタン・リーグで勝ち越しの２位という結果を残す。「二軍は一軍へ送り込むところ」という信念のもと、選手の長所を伸ばすことに重点を置き、起用法を工夫しながら実戦経験を積ませていった。ポジション変更や打順の入れ替えなども辞さず、選手の適性を見極めながら配置する柔軟さを見せた。実際のところ、積極起用した杉本裕太郎、宗佑磨、頓宮裕真らが後に一軍で主力として台頭する。

中嶋のマネジメントの柱は「コミュニケーション」である。日本ハム時代から選手兼コーチとして一軍に帯同し続けたことで、選手がどんな場面で不安を抱き、どのような言葉を求めているのかを熟知していた。現役生活29年間で培った人望も厚く、若手選手には失敗を恐れず挑戦させつつ、改善点は明確に伝える〝メリハリ型指導〞を徹底した。就任時に掲げた「誰にでもチャンスを与える」という言葉は、選手のモチベーションを引き出し、二軍全体の士気向上へつながった。

戦術面では、捕手出身らしい洞察力が光る。配球や継投の細かい判断、終盤の代走・守備固めなど「勝負どころを読む力」は二軍監督としても秀逸だった。育成を最優先にしつつも勝利を同時に追求できたのは、状況判断に基づく臨機応変な采配があったからこそである。データ分析を取り入れながら選手の成長と勝利を両立させた点は、単なる育成監督の域を超えた実務能力といえる。

中嶋の指導哲学の核にあるのは「選手の能力をどう引き出し伸ばすか」という考えだ。アメリカ研修を経て、コーチの役割は技術を押しつけることではなく、選手をどう起用するかであると確信した。打撃で光る選手には思い切って打たせて自信を植えつけ、課題を抱える選手には改善点を明示する。スキルだけでなく、勝負どころのメンタルや失敗を切り替える術など精神面の指導にも重きを置いた。

再建の始まりとなった代行采配

こうして二軍を立て直した実績が高く評価され、20年のシーズン途中に一軍低迷の責任を負う形で西村徳文監督が８月20日に辞任すると、後任（監督代行）に抜擢される。就任当初から勝負どころで主導権を握る「先手必勝」の姿勢を強く打ち出した。

一軍においても、若手起用の大胆さと柔軟な選手交代は変わらなかった。４番にプロ２年目の中川圭太を据え、右翼には当時１軍昇格したばかりの杉本を起用するなど、思い切った布陣を敷いた。それまで４番を務めていた元メジャーリーガーのジョーンズをあえてクリーンアップから外す采配は、実績よりも状態や将来性を重視する中嶋の意図が色濃く表れたものだ。

さらに、２軍で指導していた漆原大晟・富山凌雅といった無名の若手投手を勝ち試合の終盤に起用する大胆さは他球団ファンを驚かせた。これも、旧来の年功序列的な起用とは対照的だ。

若い選手をどんどん使って、ダメなら入れ替えるというスタンスを貫いた。逆にいえば、結果を出せない場合には遠慮なく手を打つシビアな起用でもある。この方針に選手たちも応える必要があり、チーム内に緊張感と競争意識が生まれた。ベテランについても例外ではなく、安達了一やT-岡田といった主力にも「今こそチームを引っ張り、監督を助ける存在になってほしい」と期待を寄せた。

投手運用における決断の早さも、中嶋の采配スタイルを特徴づける。たとえ試合途中でリードしていても、ピンチが続けば早めに先発からリリーフへとスイッチする傾向があった。山岡泰輔が６回途中１失点で降板した試合では、山岡本人が「投げ切りたかった」と悔やむ中で、中嶋は「初回からピンチの連続で、バテるのは早いかなと」と早めの継投に踏み切った理由を説明した。

加えて、チームの雰囲気づくりでも違いが見られた。中嶋の就任後は「ベンチで声が出ていて雰囲気がいい」「選手も暗い感じではなかった」と報じられており、低迷するチームに新風を吹き込んだと評価されている。西村時代には大型連敗が続く中でベンチも重苦しい空気に包まれていたそうだが、中嶋は明るさと緊張感を両立させて選手のモチベーションを引き出した。

結果的にシーズン終盤こそ最下位に沈んだものの、翌年以降の黄金期につながる土壌を築いたといえる。ただ、中嶋はシーズン最終戦後のミーティングで「最下位という屈辱だけは忘れずに過ごしてほしい」と選手に訓示し、悔しさをバネに成長するよう促した。この言葉からも、チームの再建と若手育成を並行しつつ、勝利への執念も植えつけるというビジョンが読み取れる。

育成と勝利を両立させた「ナカジマジック」

21年に監督正式就任後、中嶋は一軍と二軍の垣根を取り払う大胆な人事改革を行う。従来の「一軍コーチ・二軍コーチ」の肩書きを撤廃し、球団全体で選手を指導・育成する体制を築いたのだ。中嶋自身が一軍監督に就任した後も二軍の試合を見て、選手の調子などを把握していた。このユニークな方針により、調子の良い若手を柔軟に一軍起用できるようになり、戦力を総動員して勝利を目指す環境が整備された。

また、オフには能見篤史をコーチ兼任で獲得し、ロメロが２年ぶりに、メジャーにいた平野佳寿も４年ぶりに古巣復帰した。しかし下馬評は低く、その戦力は決して評価されていなかった。

中嶋自身も、固定観念にとらわれない方針を明言した。これはまさに往年の名将・仰木彬の〝仰木マジック〞を彷彿とさせる采配であり、ファンからは〝ナカジマジック〞とも称された。その結果、前年まで最下位に沈んでいたチームを25年ぶりのリーグ優勝に導いた。その背景には、組織横断的な育成と選手起用の円滑化が大きく貢献している。

中嶋がまず着手したのは、打線と守備布陣の立て直しだ。「猫の目打線」と称された仰木時代を彷彿させるほど打線を頻繁に組み替え、143試合で130通りのオーダーを試した。開幕序盤から４番に据えた杉本は本塁打王と大ブレイク。結果が出なくとも杉本の起用を貫く姿勢については周囲からも「よく我慢した」との声が多数上がっており、従来のオリックスにはなかった忍耐の起用法だった。

また福田周平を二塁手から中堅手へ、宗佑磨を外野手から三塁手へコンバートし、俊足巧打の福田と堅実な宗を１・２番コンビに固定。福田―宗―吉田正尚―杉本の上位打線は「福宗正杉」と称される強力な形となり、下位でもベテランの安達了一やＴ-岡田が復調して勝負強い打撃を発揮した。佐野皓大、紅林弘太郎、太田椋を開幕スタメン起用する大胆な若手登用を行い、特に紅林は、球団史上初めて10代で二桁本塁打を放つまでに成長した。

さらに、外国人の起用法にも創意工夫が見えた。モヤは下位打線に据えて長打力を期待し、メジャーで実績のあるジョーンズはあえて代打専門に回す大胆策を決行した。この結果ジョーンズは代打打率４割超えという驚異的な成績を残し、勝負どころで切り札として機能した。

また、中嶋自身が捕手出身ということもあり、捕手運用にも独自色が出た。この年は若月健矢と伏見寅威（とらい）に加え、打力のある頓宮も含めた３人の捕手併用策を採用。先発投手のタイプに合わせて伏見と若月を併用し、それぞれの長所を活かした。開幕マスクを被った頓宮も、その後は一塁手や指名打者で起用し、その打撃力でチームに貢献。こうした柔軟な起用で全体のパフォーマンスを最大化し、投手を含めた守備陣の安定につなげた。

オリックスの快進撃の原動力は投手陣の充実によるものだったが、その背後にも中嶋の徹底した投手マネジメントがある。

エースの山本由伸は前年８勝止まりから一転、援護にも恵まれて18勝５敗、防御率1.39という圧巻の成績で投手四冠＆沢村賞・ＭＶＰを独占。２年目左腕の宮城大弥も13勝４敗、防御率2.51で山本に次ぐリーグ防御率２位と大健闘し、二人で貯金22 を稼いだ。田嶋大樹や山粼福也も自己最多勝利を記録し、後半には山粼颯一郎や竹安大知ら若手先発も台頭するなど、先発の駒を積極登用して層を厚くしている。

特筆すべきはリリーフ陣の運用で、ヤクルトの髙津と同様に「同じ投手を３連投させない」という方針をシーズン通じて貫いた。中嶋の場合は抑えの平野ですら２連投した翌日はベンチから外す徹底ぶりで、富山凌雅やタイラー・ヒギンス、Ｋ-鈴木、山田修義、漆原大晟、比嘉幹貴、能見……と８～９人の救援投手を状況に応じて分散投入。この起用法のおかげでシーズン終盤になってもリリーフ陣の疲労崩れが起こらず、常にフレッシュな戦力で逃げ切ることができた。チーム最多登板は富山の51試合で、他球団では70試合以上登板する救援投手もいる中では比較的少ない数字である。

そして、中嶋は前年に引き続き日頃から選手に積極的に声をかけ、コミュニケーションを密に取っていた。こうした信頼関係を築くリーダーシップは中嶋の特筆すべき点だ。選手たちも「監督が見てくれている」「期待に応えよう」とモチベーションを高め、チーム全体が一致団結していったのだ。ヘッドコーチに就任した水本勝己や打撃コーチの辻竜太郎ら明るく闘志を前面に出す首脳陣の存在も、雰囲気づくりに寄与した。シーズン当初は目立たなかった盛り上がりが、中盤以降は当たり前となり、連勝街道に乗る原動力になったとも振り返られている。

T-岡田や安達、平野、比嘉らチーム生え抜きのベテランも要所で存在感を発揮。開幕直後に不振で二軍落ちした主将の福田周平に対しても、降格を告げる際に直接「オレはお前を必要としている。必ず必要になる時が来るから、それまでファームでしっかり調整しておけ」と声をかけた。この言葉を受けた福田は決して腐ることなく準備を続け、５月に再昇格すると「１番・中堅」に定着してリーグ優勝への原動力となった。福田自身、「中嶋監督からあの言葉がなかったら今の僕はなかった」と振り返っており、選手の士気を損なわない柔軟な起用とフォローが功を奏した例といえる。

１位で迎えたＣＳファイナルステージ、ロッテを相手に初戦はエース山本が圧巻の無四球完封勝利。第２戦は先発の田嶋を６回無失点で降板させると、吉田凌、ヒギンス、平野と継投して２試合連続完封。後に響かないようにつなぐ短期決戦流の継投策を徹底し、許した失点は第３戦の３点のみという盤石の投手起用だった。

特に第３戦では、中嶋の終盤の勝負采配も冴えわたった。１点ビハインドで迎えた９回裏のチャンスで、代打起用の小田裕也が初球からバントの構えを見せて相手一塁手を前進させ、次の球でバスターを敢行。猛チャージする一塁手の横を鋭い打球が抜ける劇的な同点タイムリーとなり、３対３の引き分けに持ち込んでＣＳ突破を決めている。この場面について中嶋は「もちろんバントの頭もありましたけど、向こうの守備もありますし、いろいろ考えながら行きました」と振り返った。

日本シリーズではヤクルトに惜敗したものの、多彩な采配と柔軟なマネジメントを披露し、全６試合が２点差以内の接戦と最後まで勝負をもつれさせた。初戦は９回に代打策と積極策で劇的な逆転サヨナラ勝ち。３連敗後の第５戦では８番・二塁に若手太田を初先発させ、ベテラン安達を遊撃に回す大胆な打線改造を断行。この起用が見事に的中し、太田は勝ち越し三塁打、代打モヤも適時打で続く。最後はジョーンズの代打本塁打で接戦を制した。継投面でもリリーフが崩れた第３・４戦の反省を踏まえ、第５戦では６回途中で山粼福也から吉田凌へスイッチするなど、素早い判断で試合を立て直した。試合展開や相手投手の状態に応じて小技と一発勝負を自在に使い分ける緩急ある采配は、中嶋野球の真骨頂だった。

【出典】『マネジメント術で読むプロ野球監督論』著：ゴジキ

「誰にでもチャンスを与える」中嶋氏の個々のモチベーションを仕組みと対話の両面で最大化するマネジメント術は、組織における再建法としても必ず参考にする部分があるはず。

発売前から大きな反響を呼んでいる本作。その全貌は、ぜひお手にとってお確かめください。