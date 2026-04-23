ツマ先上がりのショットのポイントとは！？【和田泰朗のキープレフト理論状況別対処法/ゴルフ】

ツマ先上がりのショットのポイント

「キープレフト理論」式 ツマ先上がりのショットのポイントとは！？

ツマ先上がりの傾斜で構えると、クラブのトウ側が上がるのでフェース面が左を向きます。

この解決法は、①目標の右を向いてフックボールを打つ方法と②フェースを開いて目標にスクエアに構えて打つ方法があります。

動画では②の方法を解説しています。

この打ち方は、ボールが身体に近い分クラブを短く持ち、上体が多少起きた構えになります。

スウィングのポイントは手打ちにならないこと。キープレフト理論の基本「上腕体側」、上腕を体側につけ、両ヒジの高さを保ち身体の回転でボールを打ちます。

大振りはできないので、通常よりも番手を２番手程度上げます。

このようにショットをすると、目標方向にストレートボールを打つことができます。

【レッスンプロ情報】

●和田泰朗

1976年生まれ。スポーツ医学、ゴルフトレーニングを学び指導者に。2013年に世界的なプロ団体 WGTF(世界ゴルフ教師連盟)で会員38000人中1%しかいない「マスター」資格を取得。独自のキープレフト理論が認められ同団体のトップ100にランクされた。著書に『世界が認めた究極のシンプルスイングキープレフト理論」(日本文芸社)がある。