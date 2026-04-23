「親を悪く言うな」は禁句！義実家トラブルで妻が絶望するマザコン夫の裏切りワード【無自覚な夫のための妻の地雷ワード事典】

自立できていない系地雷ワード『ひとんちの親を悪く言わないでほしいな』

自分の両親には強く言えない夫

義父母が孫を溺愛するあまり、こちらの事情も考えず夫の不在中にひんぱんに訪問してきたり、むやみに孫をかまおうとしたりすることにイライラが増す妻。そこで夫に窮状を訴えた際などに吐かれがちなセリフ。夫側から「おふくろにも困ったもんだよ」と水を向けられ、「そう思うでしょ」などと同意を求めた途端、似たような言葉が返ってくるなんて裏切りパターンも……。

妻から夫へ「子育てに集中できないし、育児に時代錯誤のアドバイスなどが欲しいわけでもない」と訴えても、夫側は自分の両親に対して強く言えないことが多いもの。むしろ、妻に非があるかのように責めてくるケースもあり、妻のイラ立ちが倍増する結果に。

地雷ワードの言い換え「イライラさせて悪かった。オレから言っておくね」

妻は夫だからこそ、義母への不満をわかってもらい、角が立たないように注意してもらいたいのです。夫婦二人のときは、夫は実母をかばって夫婦ゲンカするより、妻の立場に立って不満を聞くことのほうが大事です

【出典】『無自覚な夫のための妻の地雷ワード事典』監修：岡野あつこ／イラスト：もち

【監修者情報】

岡野あつこ（おかの・あつこ）

夫婦問題研究家、公認心理師、社会デザイン学MBA。目白短期大学非常勤講師。1991年に離婚相談室を設立、相談件数4 万件以上を手がけた夫婦カウンセリングのパイオニア。離婚・夫婦問題カウンセラー養成講座で後進を育成。マル秘テクニックを交えた的確なアドバイスが好評。NPO 日本家族問題相談連盟理事長。

『ある日突然妻がいなくなった―聞こえていますか、妻の本音』（ベストブック）、『産後クライシス なぜ、出産後に夫婦の危機が訪れるのか』（角川学芸出版）、『最新 離婚の準備・手続き・進め方のすべて』（日本文芸社）、『夫婦がベストパートナーに変わる77 の魔法』（サンマーク出版）ほか30冊以上の著書があり、総合情報サイト「All About」の離婚ガイドも担当。

テレビ、雑誌などのメディアに多数出演するほか、YouTubeチャンネル「岡野あつこ チャンネル」を運営。