東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値159.48 高値159.57 安値159.11
160.12 ハイブレイク
159.85 抵抗2
159.66 抵抗1
159.39 ピボット
159.20 支持1
158.93 支持2
158.74 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1705 高値1.1763 安値1.1703
1.1804 ハイブレイク
1.1784 抵抗2
1.1744 抵抗1
1.1724 ピボット
1.1684 支持1
1.1664 支持2
1.1624 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3502 高値1.3535 安値1.3492
1.3570 ハイブレイク
1.3553 抵抗2
1.3527 抵抗1
1.3510 ピボット
1.3484 支持1
1.3467 支持2
1.3441 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7847 高値0.7850 安値0.7792
0.7925 ハイブレイク
0.7888 抵抗2
0.7867 抵抗1
0.7830 ピボット
0.7809 支持1
0.7772 支持2
0.7751 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値159.48 高値159.57 安値159.11
160.12 ハイブレイク
159.85 抵抗2
159.66 抵抗1
159.39 ピボット
159.20 支持1
158.93 支持2
158.74 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1705 高値1.1763 安値1.1703
1.1804 ハイブレイク
1.1784 抵抗2
1.1744 抵抗1
1.1724 ピボット
1.1684 支持1
1.1664 支持2
1.1624 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3502 高値1.3535 安値1.3492
1.3570 ハイブレイク
1.3553 抵抗2
1.3527 抵抗1
1.3510 ピボット
1.3484 支持1
1.3467 支持2
1.3441 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7847 高値0.7850 安値0.7792
0.7925 ハイブレイク
0.7888 抵抗2
0.7867 抵抗1
0.7830 ピボット
0.7809 支持1
0.7772 支持2
0.7751 ローブレイク