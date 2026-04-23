東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値159.48　高値159.57　安値159.11

160.12　ハイブレイク
159.85　抵抗2
159.66　抵抗1
159.39　ピボット
159.20　支持1
158.93　支持2
158.74　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1705　高値1.1763　安値1.1703

1.1804　ハイブレイク
1.1784　抵抗2
1.1744　抵抗1
1.1724　ピボット
1.1684　支持1
1.1664　支持2
1.1624　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3502　高値1.3535　安値1.3492

1.3570　ハイブレイク
1.3553　抵抗2
1.3527　抵抗1
1.3510　ピボット
1.3484　支持1
1.3467　支持2
1.3441　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7847　高値0.7850　安値0.7792

0.7925　ハイブレイク
0.7888　抵抗2
0.7867　抵抗1
0.7830　ピボット
0.7809　支持1
0.7772　支持2
0.7751　ローブレイク