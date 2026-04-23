ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「つらかったね」と娘には優しいのに嫁には「夫婦喧嘩で帰るな」って… 「つらかったね」と娘には優しいのに嫁には「夫婦喧嘩で帰るな」ってどういうこと!? 義母のダブルスタンダードに唖然 「つらかったね」と娘には優しいのに嫁には「夫婦喧嘩で帰るな」ってどういうこと!? 義母のダブルスタンダードに唖然 2026年4月23日 7時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 義母のあからさまな態度…本当にショックですよね。嫁と娘でこれほど態度を豹変させ、しかも孫にまで見過ごせないほどの差別をするなんて…！果たしてこの状態は、いつまで続くのでしょうか。>>【まんが】ダブルスタンダード義母(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】ダブルスタンダード義母 友人が私に離婚を勧める理由「その関係、完全におかしいよ」友人が見抜いた“危ない関係”【私が義妹と縁を切った理由 Vol.57】 夫「娘が泣いてるよ〜」妻「あなたが見たっていいんですけど？」子どもが産まれても変わらない身勝手さに妻が激怒！ 夫は女性部下と仕事の電話!?