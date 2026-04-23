【和食さと】子どもはソフトクリーム無料、大人も黒毛和牛食べ放題が550円オフ！GW限定キャンペーンは5月6日まで。
和食さとは、2026年4月23日から5月6日まで「ゴールデンウィーク限定キャンペーン」を開催します。
子どもも大人も嬉しいキャンペーン2本立て
4月23日から5月6日までの期間、子どもはソフトクリーム無料プレゼント、大人は対象の食べ放題コースが特別価格になるお得なキャンペーンが実施されます。
【1】キッズ限定！ソフトクリームプレゼント
小学生以下のすべての子どもを対象に、ソフトクリームを無料でプレゼント。
店内のソフトクリームコーナーで1回限りの"盛り放題"にチャレンジ。お好みのソースやトッピングと組み合わせて、自分だけのソフトクリームに仕上げることができます。
店内飲食限定です。また、単品ソフトクリームのコーンとは異なり、キッズ専用のコーンでの提供となります。
【2】黒毛和牛食べ放題コースが特別価格
大人・シニア一人につき、対象コースが550円（小学生は275円）オフになります。
対象コースと、大人・シニアの価格は以下のとおり。
・さとしゃぶ・さとすき 黒毛和牛コース：通常価格6039円→5489円
・さとしゃぶ・さとすき 天然まぐろ＆黒毛和牛コース：通常価格7359円→6809円
・さと式焼肉 黒毛和牛コース：通常価格6369円→5819円
・さと式焼肉 天然まぐろ＆黒毛和牛コース：通常価格7689円→7139円
食材の状況等により、一部店舗では商品内容や食器等が異なる場合があります。
また、4月25日から5月6日の期間中は、終日グランドメニューのみの販売です。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部