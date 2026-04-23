２３日の主なマーケットイベント ２３日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１５：４５ 仏・企業景況感指数

１６：１５ 仏・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１６：１５ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１６：３０ 独・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１６：３０ 独・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（速報値）

２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（速報値）



○決算発表・新規上場など



決算発表：サーティワン<2268>，石塚硝<5204>，小野測器<6858>，シマノ<7309>，キヤノン<7751>，未来工業<7931>，ステップ<9795>

※東証グロース上場：犬猫生活<556A>

※海外企業決算発表：アメリカン・エキスプレス，ハネウェル・インターナショナルほか



出所：MINKABU PRESS