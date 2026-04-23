２２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円４８銭前後と前日と比べて１０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８６円６８銭前後と同４５銭程度のユーロ安・円高だった。



トランプ米大統領は２１日、自身のＳＮＳでイランとの停戦を延長すると発表した。ただ、「ホルムズ海峡でイラン発着の船舶に対する封鎖を維持する」としていることから、ホルムズ海峡の通航が正常化するには時間がかかるとの見方から米原油先物相場が上昇し、インフレ圧力を意識したドル買いが入りやすかった。パキスタンなどの仲介で早ければ２４日に米とイランの２回目の直接協議を開く案が浮上しているものの、和平交渉を巡る不透明感は依然として根強く「有事のドル買い」を巻き戻す動きは限定的。イランのペゼシュキアン大統領が「米国のコミットメント違反やイランの港湾封鎖な⁠どが真の交渉への主要な障害になっている」との認識を示したことが伝わると、質への逃避から基軸通貨であるドルが選好され一時１５９円５７銭まで上伸した。一方、エネルギー価格上昇による欧州経済への悪影響が懸念され、ユーロが対ドルや対円で軟調だった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７０５ドル前後と前日と比べて０．００４０ドル程度のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS