FH-5

株式会社ワイドトレードは、寒冷地でも安定して動作するというLeofotoの小型ビデオ雲台「FH-5」と「FH-5L」を5月15日（金）に発売する。

オイルを使用する一般的なフルード式と異なり、気温の変化に強い機械式（摩擦式）フリクション調整機能を搭載。チルト・パンともに4段階（3段階+OFF）で調整できる。さらに、10段階（9段階+OFF）のカウンターバランス機能も備えている。

アルカスイス互換形状のクイックリリースプレートを採用する。

FH-5とFH-5Lの主な違いはプレートの固定方式。FH-5はスクリューノブ式、FH-5Lはレバークランプ式を採用している。

FH-5

FH-5L

ボール径：75mm 三脚取付ベース径：50mm クランプ操作：スクリューノブ カウンターバランス：0～7kg（9段階+OFF） 三脚取付ねじ：3/8インチ 高さ：158mm 耐荷重：7kg 重量：1,620g 付属プレート：PU-90D（アルカスイス互換形状） 価格：8万3,160円ボール径：75mm 三脚取付ベース径：50mm クランプ操作：レバークランプ カウンターバランス：0～7kg（9段階+OFF） 三脚取付ネジ：3/8インチねじ 高さ：160mm 耐荷重：7kg 重量：1,720g 付属プレート：PU-90D（アルカスイス互換形状） 価格：8万5,800円